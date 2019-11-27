محلل سياسي عُماني يكشف: هذا ما يعنيه أن يأتي طحنون بن زايد شخصياً الى المكتب السُّلطاني

اعتبر محلل سياسي عُماني أنّ زيارة مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان لسلطنة عمان الإثنين الماضي، تأتي في ذات سياق زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قبلها.

وقال الكاتب العُماني مصطفى الشاعر إن الإمارات بدأت أخيراً تستوعب الحقائق والمتغيرات “بعدما انقطعت عنه اشارة GPS ولن يجد سوى نجم سهيل مسقط ليعيده الى طريقه الصحيح بعد توهان لعدة سنوات مضت”.

زيارة #طحنون ل #مسقط تاتي في ذات سياق زيارة الامير خالد بن سلمان قبلها، الجديد ان الرقم ٩٧١ الذي تحدث عنه @Abdulkhaleq_UAE كثيراً اخيرا بدا يستوعب الحقائق والمتغيرات بعدما انقطعت عنه اشارة GPS ولن يجد سوى نجم سهيل #مسقط ليعيده الى طريقه الصحيح بعد ان توهان لعدة سنوات مضت. https://t.co/g57UX5rZRl — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) November 25, 2019

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى: ” نحن نحصد اليوم ما ثبتنا عليه منذ عدة سنوات عندما قرر الاخرون تجاوز الدور العُماني ورفع مستوى طموحه الى اكبر من حجمه”.

وتابع: “ان يصل طحنون الى المكتب السلطاني ومع معالي الفريق سلطان النعماني بالذات لا يعني بالنسبة لنا سوى أن عُمان انتصرت بمبادئها في كل رهانتها بلا لا يدع أي مجال للشك”.

نحن نحصد اليوم ما ثبتنا عليه منذ عدة سنوات عندما قرر الاخرين تجاوز الدور العُماني ورفع مستوى طموحه الى اكبر من حجمه، ان يصل طحنون الى المكتب السلطاني ومع معالي الفريق سلطان النعماني بالذات لا يعني بالنسبة لنا سوى أن #عُمان انتصرت بمبادئها في كل رهانتها بلا لا يدع أي مجال للشك. — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) November 25, 2019

وأكد “الشاعر” أنّ “مسقط ليست ظاهرة صوتية نشأت بين تضارب مصالح الدول العظمى”. مضيفاً أنّ “سياسة مسقط تاريخ عتيق متمرس في العمل السياسي وحين قالت لا لحرب اليمن ولا لحصار قطر لا لعداء ايران لا لتجاوز الحقائق على الأرض اليوم ها هي مسقط تحصد وتنتصر بمبادئها رغم كم الاتهامات الملفقة التي طالتها من قبل زوارها.”

#مسقط ليست ظاهرة صوتية نشأت بين تضارب مصالح الدول العظمى، سياسة #مسقط تاريخ عتيق متمرس في العمل السياسي وحين قالت لا لحرب #اليمن ولا لحصار #قطر لا لعداء #ايران لا لتجاوز الحقائق على الأرض اليوم ها هي #مسقط تحصد وتنتصر بمبادئها رغم كم الاتهامات الملفقة التي طالتها من قبل زوارها. — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) November 25, 2019

والإثنين الماضي، أفادت وكالة الأنباء العُمانية، أنّ مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان وصل سلطنة عمان في زيارةٍ غير معلنة.

وقالت الوكالة إن الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني استقبل اليوم طحنون بن زايد والوفد المرافق له.

وذكرت الوكالة أن “النعماني” تبادل مع طحنون بن زايد “مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني يستقبل مستشار الأمن الوطني بدولة #الإمارات العربية المتحدة ، تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين #السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة pic.twitter.com/o1LvG72Yk9 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 25, 2019

وتأتي زيارة طحنون بن زايد بعد أيام من زيارة شقيق ولي العهد السعودي الصغير الأمير خالد بن سلمان، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد.

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وعن زيارة “بن سلمان” قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إنه يتولى حاليا مهمة إخراج السعودية من اليمن وإنهاء الحرب من خلال التحضير للقاءات على مستوى عال في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلي الحوثيين .

وترى المجلة أن الأمير الشاب كلف من شقيقه ولي العهد بالتفاوض على إنهاء الحرب التي أدت لخلق كارثة إنسانية وزادت من تعاون إيران العسكري مع الحوثيين.

وأشارت إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول (سبتمبر) الذي أدى لوقف نصف انتاج النفط السعودي.

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