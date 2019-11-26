الإعلامية الكويتية زينب العلي
الإعلامية الكويتية زينب العلي
Imageحياتنا

“شاهد” موضة خلع الحجاب وصلت الكويت وإعلامية كويتية شهيرة تستعرض مفاتنها على انستجرام

كتب وطن
0

يبدو أن ما أصبح يعرف بـ”موضة خلع الحجاب” في الوسط الفني بمصر قد انتقل لدول الخليج وتحديدا ، حيث أنه وبعد أيام قليلة على إقدام الممثلة المصرية “” على خلع حجابها، قامت إعلامية كويتية بالخطوة ذاتها، ناشرة صورها دون حجاب عبر “إنستغرام”.

ونشرت الإعلامية الكويتية زينب العلي صورا لها دون حجاب، وأخرى تستعرض فيها شعرها، علما بأنها كانت ترتدي ما يطلق عليه “التوربان” الذي يغطي الشعر فقط.

View this post on Instagram

leather🗝

A post shared by Zeinab Al-Ali 🗝 (@zeinab_alali) on

وجاءت خطوة زينب العلي بعد نحو شهرين من خلع مواطنتها عارضة الأزياء آسيا عاكف للحجاب.

ويتابع زينب العلي عبر “إنستغرام” نحو 387 ألفا.

أقرأ أيضاً: موضة “خلع الحجاب”.. “شاهد” فنانة معروفة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها

وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

فضيحة شاب وفتاة كويتيين داخل سيارة .. اهتزازها كشف ما يحدث داخلها!!

حياتنا

موضة “خلع الحجاب”.. “شاهد” فنانة معروفة تلحق بـ حلا شيحة…

حياتنا

في الكويت .. هكذا سقط رجل المباحث “المزيّف” بعد خطف أطفال واغتصابهم!!

حياتنا

“شاهد” فيديو مثير لحفل زواج رياضية كويتية شهيرة من إيطالي يشعل مواقع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.