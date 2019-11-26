“شاهد” جدل واسع بالأردن بسبب “لقطة” لوزير النقل في مجلس النواب.. والوزير يحسم الجدل حول “الغفوة”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة جدل واسعة، عقب تداول صورة لوزير النقل خالد سيف ظهر فيها وكأنه نائم أثناء جلسة انعقاد بمجلس النواب.
واضطرت وزارة النقل الأردنية للرد بعد الضجة الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل، حيث ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزير النقل خالد سيف كان في حالة غفوة أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن ناشطين تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورة لوزير النقل وهو نائم على حد قولهم في الجلسة الرقابية لمجلس النواب.
وأضافت أن الوزير كان يكتب ملاحظاته، حين قام أحدهم بالتقاط “سكرين شوت” من الفيديو.