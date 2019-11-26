“نرحب بالجميع في دوحة الجميع”.. “شاهد” أمير قطر يفتتح “خليجي24” بكلمة نارية حملت رسائل هامة

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منذ قليل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين باستاد خليفة الدولي.

وتداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا أظهر كلمة الأمير تميم التي افتتح به البطولة ولاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية:”بسم الله الرحم الرحيم وعلى بركة الله، أعلن افتتاح دورة الخليج ال24، وباسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع”

وأشاد العديد من النشطاء بكلمة الأمير المختصرة مشيرين إلى أنها تحمل العديد من الرسائل الهامة لمن يتدبرها جيدا.

كما تداول نشطاء فيديو للحظة وصول الشيخ تميم إلأى استاد خليفة الدولي (أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022).

وعرض خلال حفل الافتتاح المبسط “العرضة القطرية”، إلى جانب العروض الفلكلورية الغنائية من الدول الخليجية المشاركة.

وستجمع مباراة الافتتاح منتخبي قطر ونظيره العراقي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ثم تقام مباراة أخرى في منافسات ذات المجموعة بين المنتخب الإماراتي ونظيره اليمني.

وستبدأ منتخبات المجموعة الثانية، التي تضم كلاً من السعودية والبحرين والكويت وعُمان، مبارياتها غداً الأربعاء، حيث تلعب السعودية مع الكويت، والبحرين مع عمان.

وتلقت البطولة دفعة إيجابية بإعلان السعودية والإمارات والبحرين، في وقت سابق من هذا الشهر، قرارها خوض المنافسة على أرض قطر، بعدما كانت هذه الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، في يونيو 2017، أعلنت عدم مشاركتها.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في “خليجي 23، بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظراً لأن قطر كانت المضيفة؛ لكن البطولة نقلت إلى الكويت كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضاً على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة للمشاركة.