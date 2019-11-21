مبعوث خاص للسلطان قابوس يتوجه إلى الإمارات في مهمة رسمية.. هل لـ”المصالحة الخليجية” علاقة بالأمر؟

أكدت وكالة الأنباء العُمانية أن السيد شهاب بن طارق آل سعيد، غادر السلطنة متوجهًـا إلى دولة الإمارات، لنقل تعازي السلطان قابوس في وفـاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وبحسب الوكالة يرافق بن طارق في نقل التعازي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية والسفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات والدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار السلطان.

وكان في وداع شهاب بن طارق لدى مغادرته السفير محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

وأشار ناشطون في تعليقاتهم على الخبر إلى احتمالية إدراج ملف المصالحة الخليجية الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، على قائمة أولويات مبعوث السلطان أثناء زيارته الإمارات لنقل التعازي.

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وتلعب السلطنة دورا محوريا في عملية الصلح بين دول الخليج، وشهدت الأيام الأخيرة زيارة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع لمسقط ولقائه السلطان قابوس لبحث عدد من الملفات.