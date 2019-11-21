ما علاقة طرح “أرامكو” بـ صدام حسين؟.. هجوم سعودي كبير على سياسي لبناني بعد هذه التصريحات

شن سعوديون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على السياسي اللبناني المعروف وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان، بعد انتقاده لطرح شركة “أرامكو” السعودية للنفط للاكتتاب العام واستشهاده بتأميم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للنفط.

وظهر جنبلاط في فيديو المتداول، منتقدا الخطوة التي أقدم عليها ولي العهد محمد بن سلمان وقال في مقابلة تلفزيونية: “اسمحوا لي، وإن كان هذا تدخلا في الشأن السعودي الداخلي، لأنني أمتلك أفكارا اشتراكية، فأنا معترض على تخصيص أرامكو”.

#اكتتاب_ارامكوا#كلنا_أرامكو

ياترى وليد جنبلاط موافق على اكتتاب الشعب في ارامكو والا بعد مصر ان ارامكو ملك الشعوب العربيه وفق النظريه الاشتراكية الجنبلاطيه 🤪

😂😂😂 pic.twitter.com/8modWkP2JN — 🇸🇦 Aisha – althori 🇸🇦 (@aisha_althori) November 20, 2019

وأضاف: “أرامكو ملك للشعب السعودي وملك لكل العرب، وهو وحده من يملك حق التصرف فيها”.

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وتابع جنبلاط: “صدام حسين بكل مساوئه أمم النفط العراقي، ولم يسمح بتخصيصه أبدا”.

وأثارت تصريحات جنبلاط موجة غضب من مستخدمي مواقع التواصل السعودية، مشيرين إلى أن هذا “تدخل فج” من سياسي لبناني في الشأن الداخلي بالمملكة.

وهاجم النشطاء ربط جنبلاط اكتتاب أرامكو، وصدام حسين، مشيرين إلى أن كل موقف كان في فترة زمنية معينة وله ظروف إقليمية بعينها.

وكانت شركة أرامكو، أعلنت إنها تبيع 1.5 في المئة من أسهم الشركة، في الاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 24 و25.5 مليار دولار، بعدما وعدت أن تصل نسبة الطرح إلى 2.5%.

وقالت الشركة في بيان، حجم العرض الأساسي سيكون 1.5 في المئة من أسهم الشركة، وسيتراوح سعر الأسهم بين 30 و32 ريال سعودي (8-8.5 دولار).

وستكون نسبة 0.5 في المئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 في المئة للمؤسسات، على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

ووفقا لقناة “الإخبارية” السعودية، فإن تحديد النطاق السعري لأسهم الشركة العملاقة بهذه الحدود، يعني تقييم إجمالي أسهم الشركة بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار أميركي.