بعد تعطيل الدراسة وغرق طفل.. “شاهد” تأثيرات منخفض “المكرمات” مستمرة وتحذيرات شديدة بعد هذه المشاهد المرعبة

تستمر تأثيرات منخفض “المكرمات” الجوي على السلطنة وسط تحذيرات شديدة عقب تعطيل الدراسة اليوم وغرق طفل في منطقة الحوقين بولاية الرستاق⁩.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (4) حول غزارة الأمطار الرعدية المحتمل استمرار هطولها اليوم.

استهتار بأرواح افراد الشرطة والدفاع المدني

ارحموهم من استهتاركم فلديهم اسر تحبهم وتخاف عليهم

اللهم إحفظ رجالنا البواسل

لا للاستهتار لا لقطع الأودية

⁧#منخفض_المكرمات⁩ pic.twitter.com/iDc0rxWWRM — 🕊NMAA4M786🇴🇲🇴🇲 (@Nmaa4mmmm2001) November 20, 2019

وذكرت الهيئة بأن الأمطار قد تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد ونزول الأودية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على محافظات شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، مسقط، شمال الشرقية وجنوب الشرقية خلال الساعات القادمة، واستمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار.

امطار غزيره

ولايه بركاء هطول امطار الخير

مساء اليوم الخميس الخط البحري

,طارق البلوشي

#منخفض_المكرمات pic.twitter.com/NuBWDy5MWv — حمد البلوشي .Hh. (@ABuloshi777) November 21, 2019

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بأنه لا صحة لما يتداول عن العثور على الطفل المفقود في منطقة الحوقين بولاية الرستاق⁩، وأكدت الهيئة بأنها ستستأنف عملية البحث صباح يوم غد الجمعة.

وكانت الهيئة قد تلقت بلاغًا صباح اليوم يفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 15 عاما في منطقة وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوبالباطنة⁩.

حالة غرق لـ شاب في وادي الحوقين صباح اليوم .. نسأل الله له الرحمة . #منخفض_المكرمات pic.twitter.com/va8c0cRtK6 — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) November 21, 2019

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد نبهت من غزارة الأمطار المحتمل استمرارها على محافظات مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة، والداخلية، والظاهرة، ومسقط مساء اليوم الخميس، والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد، مع نزول لبعض الأودية، وانخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأضافت بأنه تم رصد نشاط بعض الخلايا الرعدية المصاحبة للاخدود الجوي على أجزاء من محافظات الظاهرة والبريمي وشمال وجنوب الباطنة والداخلية والوسطى مع احتمال استمرار فرص نشاط الخلايا الرعدية المتفرقة وامتدادها لاحقا لتشمل محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية وأجزاء من محافظة ظفار.

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وأشارت إلى استمرار إرتفاع موج البحر (1.5-2.5 م) على سواحل بحر عمان و (1.5-2.0م) على سواحل بحر العرب نتيجة هبوب رياح شمالية غربية نشطة

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات المائية ومجاري الأودية وأماكن المجمعات الكهربائية، وفي حال الاحتياج لأي مساعدة التواصل مع أقرب مركز شرطة.