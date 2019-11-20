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بعد فيديو لشاب يقيم مع صديقته بفندق من غير زواج.. “شاهد” مخيم مختلط ومبيت شباب مع فتيات بالسعودية يثير جدلاً واسعاً

كتب خاص "وطن"
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، أظهر مخيما مختلطا ومبيت لمجموعة من الشباب مع فتيات في مشهد لم يعتاده السعوديين ما فجر موجة غضب واسعة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشباب والبنات اللائي ظهرن بلباس رياضي مجسم وكاشفات عن شعورهن، ويتبادل معهم الشباب اللعب والمزاح في مشهد اعتبره ناشطون مخجل ومخل بأدان وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار فيديو أيضا لشاب سعودي رفقة صديقته داخل أحد فنادق المملكة حيث يقيم معها دون زواج.

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ويظهر في الفيديو المتداول سائح بريطاني، يشيد بالوضع الذي وصلت إليه المملكة والعاصمة الرياض في السنوات الأخيرة، خلال حواره مع شاب سعودي يدعي محمد.

وقال الشاب، إنه يمتلك عدد كبير من الوشوم على ذراعيه وفي الماضي كان من الممكن تدخله السجن  إلا أنّه حاليًا يستطيع الكشف عنها دون قلق في الشارع السعودي

وأضاف الشاب السعودي، أنه يقيم مع صديقته وليست زوجته ويواعدها منذ شهر ويقيمان في نفس الفندق بالرغم من أنهما غير متزوجين، وهذه الحريات لم تكن موجودة في السابق بالمملكة.

وعبر عن سعادته بهذه التغييرات بالسعودية، وأكد أنه لن يفكر في العودة إلي بريطانيا مرة أخري مع كل هذه التغيرات.

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