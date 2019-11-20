شاهد| ضبط إنجي خوري في وضع مخل بأحد فنادق دبي .. وأنباء عن قرار عاجل بخصوصها

أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على الفنانة السورية إنجي خوري وقررت ترحيلها بعد ضبطها في وضع مخل بأحد فنادق دبي.

يأتي ذلك بعد انتشار أنباء أمس تفيد باختطاف خوري عقب اختفاء مفاجئ لها.

موقع “الفن” ذكر أن السلطات الاماراتية في إمارة دبي قررت ترحيل الفنانة السورية إنجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

وأفادت المعلومات ان التهمة الموجهة الى الفتاة العشرينية تصب في خانة خدش الحياء الى جانب نقاط اخرى بقيت في اروقة الاجهزة الامنية هناك، حيث أعيدت جوازات السفر والاشياء الخاصة بالاشخاص الذين كانوا معها في نفس الغرفة.

وأشار الموقع إلى أن التوقيف لا يتعلق بأية وشاية أو تحريض وانما نتيجة تصرفات لفتت انتباه رجال الامن الذين تحركوا في التوقيت المناسب وقبل الحفلة التي كان من المفترض ان تشارك انجي فيها مع الفنان وديع الشيخ غداً الخميس .

ودأبت إنجي خوري على الظهور في فيديوهات وصور غير أخلاقية، ما دعى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي إلى تحذيرها من نشر فيديوهات عارية وتعدي الخطوط الحمراء في الإمارات وهي ما لم تلتزم به، ودأبت على إثارة الجدل بصور وفيديوهات غير أخلاقية.

وعبر حسابها الرسمي في “تويتر” نفت انجي خوري أن تكون قد تعرّضت للسجن او الخطف او القتل، كما تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

ولفتت الى أنّ حساباتها تعرّضت لـ”التهكير” وتمكنت من استعادتها.