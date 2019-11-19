سبعة شبان اقتحموا غرفتها وهذا ما جرى.. تفاصيل محاولة اختطاف انجي خوري في دبي

أثارت أنباء جرى تداولها، حول اختطاف الفنانة السورية إنجي خوري، من دبي أول أمس بعد اقتحام غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه عقب ترحيلها من لبنان إلى الإمارات مؤخراً، من قبل سبعة شبان قاموا بتجريدها من كل أغراضها الشخصية.

وفي التفاصيل التي نقلها تلفزيون الجديد اللبناني، بعد التواصل مع أحد المقربين من خوري، والموجود معها في دبي، وقال: “استيقظنا صباحا ولم نجد إنجي خوري في الفندق مع أغراضها، وعندما حاولنا التواصل معها لم تجيب، الأمر الذي دفع بنا إلى التواصل مع محاميها في الإمارات، والذي أكد لنا بأنه يجب الانتظار لمرور وقت قانوني معين قبل الإبلاغ عن اختفائها”.

وأكد ع. ر. أن كل تلك الأخبار، عن خطفها من قبل 7 شبان، أخبار غير مؤكدة تناقلها بعض النزلاء في الفندق، ومن المحتمل أن يكونوا من رجال الأمن.

ونشرت إنخي خوري تغريدة السبت اطلعت عليها “وطن” على “تويتر” قالت فيها (أنا فرصه لو ضيعتها تزعل عليها ).

أنا فرصه لو ضيعتها تزعل عليها.. — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 17, 2019

ويبدو أن الفنانة السورية التي اشتهرت بالتعري والاباحية، تعيش قصة حب خليجية حسب تغريدات تطلقها بين الفنية والاخرى, وما أثار الشكوك أكثر نشرها صور لسيارة حديثة باهظة الثمن قالت إنها “سيارتها”.

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سيارتي الجديده pic.twitter.com/kShxAAlRzW — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 17, 2019

luxury is a state of mind pic.twitter.com/SZwSPBtv3f — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 17, 2019

وما زاد الشكوك أكثر تغريدة لافتة نشرتها قالت خلالها ” المال في الغربة وطن, والفقر في الوطن غربة”.