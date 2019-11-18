ممالك النار.. الإمارات “تكيد” تركيا بإنتاج مسلسل تاريخي لزرع الفتنة بين الشعوب العربية والاسلامية

أثار برومو ترويجي للمسلسل التاريخي المنتج إماراتياً “ممالك النار”، موجة غضب واسعة في الشارع الاسلامي وخاصة التركي بعد تزوير الامارات للتاريخ الاسلامي، في محاولة من “عيال زايد” لزرع الفتنة بين الشعوب العربية واشقائهم المسلمين.

وبعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل، تصدر المراتب الأولى في محرك البحث “غوغل” في عدة دول عربية، بينما اتهمت منصات تركية القائمين على المسلسل بـ “تشويه التاريخ”.

ورأى البعض في توقيت عرض المسلسل، 17 نوفمبر، بالتزامن مع عرض المسلسل التركي “عثمان المؤسس” في 20 نوفمبر، محاولة لمنافسة الدراما التاريخية التركية، ومحاولة لتقديم بديل ناطق بالعربية لعله يحقق نجاح “قيامة أرطغرل” في الوطن العربي، ويحد من تأثير القوة الناعمة التركية.

وبدأت الحلقة الأولى من “ممالك النار” بوفاة السلطان الفاتح محمد بن مراد، الذي وصل إلى السلطنة العثمانية بعد قتال مع 3 من أشقائه، وبعد أن أصبح سلطانا، أمر بقتل شقيقه أحمد الذي لم يبلغ عمره 16 عاما.

يذكر أن مسلسل “ممالك النار” يتناول الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثماني سليم الأول، وشنق “طومان باي” آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

ورأى المغرد محمد العجمي في المسلسل الاماراتي محاولة من الامارات لتزوير التاريخ الاسلامي لزرع ما قال بذور الفتنه بين الشعوب العربية و اشقائهم المسلمين، داعياً في تعليقه حسب ما رصدت “وطن” كل باحث أن يرد على تزوير الامارات للتاريخ.

موجه التزوير للتاريخ الإسلامي مستمرة لزرع بذور الفتنه بين الشعوب العربية و اشقائهم المسلمين

و يتطلب من كل باحث بالتاريخ الرد

على مسلسل التزوير والتدليس مماليك النار اما كتابه او عبر اليوتيوب — محمد العجمي M1 (@mohammad9788) November 18, 2019

مافيه عمل تاريخي يوضح لنا عماله السعوريه للبريطاني في تدمير الدول الاسلاميه وخيانه الشريف حسين للعثمانيين بمعاونه الفرنسيين والعماله للامريكان في قتل العراقيين والسوريين وارسال الدواعش لبلدان المسلمين والتامر والتطبيع مع الاسرائيليين خيانات وتاريخ السعوري الاسود #ممالك_النار pic.twitter.com/c5VUpt0Nmy — .. (@e2rdvhuuu6) November 17, 2019

#ممالك_النار

مسلسل ضمن الحملة الشرسة على كل ما هو اسلامي لكن بادوات عربية اسلامية

الدولة العثمانه خدمة كيان الامة الاسلامية وحمت الدين والمقدسات وادت دورها التاريخي لعدة قرون ولاويمكن ان نحسب اخر خمسين سنة وما حدث نتيجة ضعفها وقبل انتهاء فترة حكمها المشرف

ولن يضيرها خربشات الحمقى pic.twitter.com/9MKDon35ew — الشاكوش (@SXltRnwB5wfa8IX) November 17, 2019

مسلسل #ممالك_النار مسلسل تاليف مصري دعم كالعادة اماراتي سعودي للرد على الدراما التركية كارطغرل وغيره.

طيب يا حبايب في مشروع طائرة حربية تركية من الجيل الخامس جاري صناعتها وانتاجها فما هو ردكم عليها.

اكيد فيلم كرتوني كفيلم الهجوم على ايران pic.twitter.com/s1kZJQlXKC — الله اكبر ولله الحمد (@AboNawwaf52) November 12, 2019

هذه اقوال علماء الامه في الخلفاء العثمانيين. فلا تسمح لشخص ان يطعن بهم بحجة ان الاتراك يكرهون العرب فالعثمانيين قد حملو راية الاسلام وجاهدو في سبيل الله ودافعو عن العرب وديارهم وضحو في الغالي والنفيس فلا يخدعونك بتزييف الحقائق. دافع عن تاريخك ولا تقبل التدليس



#ممالك_النار pic.twitter.com/gExttI5Gqo — فهد الزهيري (@fah_ad_o) November 17, 2019

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.

وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.