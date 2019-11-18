شاهد| فيديو أشعل السعودية لما فعله أب مع ابنته في الشارع!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، أثار ضجةً واسعة، لأبّ سعودي يضرب ابنته بوحشية في الشارع.

#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته



هاشتاق صعد للترند بعد إنتشار مقطع فيديو لأب يقوم بضرب ابنته أمام مدرستها وزميلاتها، ومغردون يطالبون بمحاسبته. pic.twitter.com/MqwiVh5XOw — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 18, 2019

وبحسب مغرّدين، فإنّ الأب قام بضرب ابنته أمام مدرستها بعنف دون معرفة السببـ وطالبوا بمحاسبته على فعلته التي أثارت غضباً واسعاً.

واعتبر مغردون أن ضرب الأبّ لابنته بهذه الطريقة وفي هذا العمر “جهل وتخلف” مهما كان السبب.

#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته

ضرب بنتك بهالطريقة وهي بهالعمر هذا جهل وتخلف مهما كان السبب في الف طريقة للعقاب اما بهالشكل حرام حرمت عليك عافيتك .. المقطع يقههههر💔 pic.twitter.com/JiskihrCTk — العبدلي 🇸🇦. (@QiiiQ_9) November 18, 2019

#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته الله يشل اركانه ويصير يتمنى الىوت ولا يحصله الله يغثه وينغص عليه عيشته شوفوا لما ضربها كيف مستسلمه وساكته ويسوي كذا وهو قدام الناس وامن العقوبة كيف لو لحالهم بالبيت؟؟ 💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/gIP48dsYci — long day (@xihiv9) November 18, 2019

المدرسة قبل أن تبلغ ولي الأمر بأي مشكلة تخص الطالب، عليها أن تتأكد من حالة ولي هل هو عاقل أم سفيه!



أنا متأكد أن المشكلة بسيطة وماتسوى لكن المشكلة عقل هذا الشخص اللي عنف ابنه أمام الناس



#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته pic.twitter.com/VdfHoTrTbM — نواف عزيز (@nwaf201000) November 18, 2019

#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته



كسر راسها بنافدة السيارة و سبب لها احراج عند بنات المدرسة و غير الحالة النفسية اللي بتكون فيها هذي مشكلتهم يجيبون اطفال ومايعرفون كيف التربية الصحيحة تجاههم pic.twitter.com/UwDH0SuF4g — نـــدىٰ التاروتي (@na7da7n) November 18, 2019

#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته

أمراض نفسيه مكانهم الحجر

منت قادر تكون اب حقيقي وتحتوي اولادك

ولا لاتعرس يامقرفيين

تخلفون بس حتى البهايم تحتوي عيالها



pic.twitter.com/AbHRqDDtJT — M (@xxixxx77) November 18, 2019

وفي أعقاب انتشار الفيديو وما أحدثه من ضجة كبيرة بمواقع التواصل، ذكرت “هيئة حقوق الإنسان في السعودية” على حسابها الرسمي بـ”تويتر” إنها رصدت الفيديو المتداول لمعنف ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

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