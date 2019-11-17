امرأة تتعاطى المخدرات
امرأة تتعاطى المخدرات
حياتنا

رجل في الإمارات يُصعق مما فعلت زوجته بعدما منحها حريّة السهر خارج المنزل.. اكتشف الأمر في غرفة النوم!

كتب وطن
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اكتشف رجلٌ في دولة وقوع زوجته في فخ الإدمان، وفشلت محاولاته في إقناعها بالعلاج، لأن تأثير رفيقات السوء عليها كان أقوى من محاولاته.

ولم تكتفِ الزوجة بتعاطي المخدرات بل هددت بتوريطه في التعاطي، إن أبلغ عنها أو امتنع عن منحها المبالغ المالية التي تحتاج إليها لشراء السموم.

وانقلب الامر على الزوج بعدما دأب على إغداق الأموال على زوجته، وبالغ في منحها حرية السفر والسهر خارج المنزل لساعات متأخرة.

ولاحظ الزوج تغير طباع زوجته، إذ أصبحت أكثر طلباً للمال والتصاقاً برفيقات السوء، وعنفاً مع الأبناء وإهمالاً للمنزل.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”

وبدأ الزوج يتقرب منها لمعرفة أسباب تغيرها، حتى عثر ذات مرة على وصفة طبية في غرفة النوم، فاستشار أحد الأطباء، دون علمها، فأخبره بأنها أدوية مخدرة، فواجهها لكنها هددت بتوريطه في التعاطي إن أبلغ عنها، أو توقف عن إعطائها المبالغ التي تطلبها.

ولجأ الرجل إلى مركز “حماية” الدولي بشرطة دبي، لمساعدته.

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