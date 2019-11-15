فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة في السعودية يُحدث ضجة!!

تداول ناشطون بموقع “تويتر” مقطع فيديو للممثلة الإباحية المعتزل لبنانية الأصل ميا خليفة، وزعموا أنه أثناء تواجدها في السعودية.

ومع مظاهر الإنفتاح التي تشهدها السعودية في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان، وحفلات الرقص التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، سخر أحد المغرّدين من الفيديو المتداول لـ”ميا خليفة” بقوله: ” يا تري زيارتها للعمرة ؟ أو للتصوير مقطع تمثيلي؟ او لنقل خبرتها في مجال التمثيل ؟”.

الممثلة الاباحية اللبنانية مايا خليفة في زيارة السعودية!

يا تري زيارتها للعمرة ؟

او للتصوير مقطع تمثيلي ؟

او لنقل خبرتها في مجال التمثيل ؟ 🤔🤔🤔#الحل_في_الرياض#تجمع_العاطلين_السعوديين35#تجمع_العاطلين_السعوديين36 pic.twitter.com/CjgY50jBtI — عبدالعزيز اليافعي (@aabbaa5535) November 15, 2019

وسخر آخر بقوله: ” تبادل ثقافي بينها هي وتركي ال الشيخ”.

تبادل ثقافي بينها هي وتركي ال الشيخ — جوزيف اليمني (@Yousef733392) November 15, 2019

بإعتقادي للتعاقد وياها لأخذ دور في مسلسل سيلفي مع القصبي — 🇶🇦مۘــمۘــڷــﯡﯡۥ ̨ا̍ڷــڜــبــحۡ ﯟحۡ 🇶🇦 (@Mq66r) November 15, 2019

وشكك بعض المغرّدين في صحة الفيديو، الذي لا يمكن لـ”وطن” التأكد من صحته.