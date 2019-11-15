فيديو نشره كويتي عن سلطنة عمان يُشعل “تويتر” .. شاهد كيف علّق عليه عُمانيون

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لاستعدادات تجري في الكويت لمشاركة سلطنة عمان العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة.

استعدادات الكويت للاحتفال بشقيقتها عُمان🕊 🇴🇲🇰🇼 ١٤/١١/٢٠١٩ pic.twitter.com/ZDyhu2cprG — فــيـصـل الــجـيـران 🇰🇼 (@Faisal_Aljeeran) November 14, 2019

ويُظهر المقطع الذي نشره أحدُ المغرّدين الكويتيين، وحظي بتفاعلٍ واسعٍ من الكويتيين والعُمانيين، لحظات لرفع العلم العُماني إلى جانب الكويتي في أحد الأسواق.

وأشعل الفيديو الذي نشره مغرّد كويتي يُدعى “فيصل الجيران” تعليقات “الأخوة والمحبة” من المغردين العمانيين لأشقائهم الكويتيين، شاكرين لهم مشاركتهم في احتفالات العيد الوطني للسلطنة.

شكرا الكويت ، أول زيارة لي للكويت كانت أيام كأس الخليج اللي طافت أخذت انطباع أكثر من رائع عن الكويت وشعبها ، الله يجمع هذا الحب والوئام بين جميع أبناء مجلس التعاون . #قوتنا_في_محبتنا

🇸🇦🇧🇭🇦🇪🇶🇦🇴🇲🇰🇼 — a.almukhaini (@hymaaaan) November 14, 2019

شكرأ لكم من القلب كفوو ياكويت الطيب والشهامه 🇴🇲🇰🇼 — الأسطوره (@AlwardhF74) November 14, 2019

ما عليكم زود احبانى أهل الكويت الحبيبة

🇰🇼🇴🇲 — أبّْوّ يٌّحّْيٌّى اٍّلَّبّْحّْرًّاٍّنِّيٌّ 🇴🇲 (@issaomani1974) November 14, 2019

والنعم فيكم يا أهل الكويت أهل واخوان،، لا خلا ولا عدم 🇰🇼❤️🇴🇲❤️🇰🇼🇴🇲❤️🇰🇼🇴🇲❤️🇰🇼 — سعيد السيفي (@SaeedAlSaifi) November 14, 2019

ليس بغريب على اخوتكم للشعب العماني ان تشاركوهم افراحهم فاللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها 🌹🌹🌹🇰🇼♥️🇴🇲 — M. (@MON36975) November 14, 2019

و يلوموني في حُب الكويت 😭🇴🇲🇰🇼 — حليمة آل عبدالسلام 🇴🇲 (@Halima_Oman) November 15, 2019

وتحتفل سلطنة عمان يوم 18 نوفمبر كلّ عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان، في ظلّ قيادة السلطان قابوس بن سعيد.

والعيد الوطني العُماني يعدّ يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عُمان، إذ يحتفلون بمحطة أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان قابوس أسس بناء جديد لدولتهم.

وبعد مسيرة 49 عاماً، حقق السلطان ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.

وعرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول.