فيديو نشره كويتي عن سلطنة عمان يُشعل “تويتر” .. شاهد كيف علّق عليه عُمانيون

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لاستعدادات تجري في الكويت لمشاركة سلطنة عمان العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة.
ويُظهر المقطع الذي نشره أحدُ المغرّدين الكويتيين، وحظي بتفاعلٍ واسعٍ من الكويتيين والعُمانيين، لحظات لرفع العلم العُماني إلى جانب الكويتي في أحد الأسواق.
وأشعل الفيديو الذي نشره مغرّد كويتي يُدعى “فيصل الجيران” تعليقات “الأخوة والمحبة” من المغردين العمانيين لأشقائهم الكويتيين، شاكرين لهم مشاركتهم في احتفالات العيد الوطني للسلطنة.
وتحتفل سلطنة عمان يوم 18 نوفمبر كلّ عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان، في ظلّ قيادة السلطان قابوس بن سعيد.
والعيد الوطني العُماني يعدّ يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عُمان، إذ يحتفلون بمحطة أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان قابوس أسس بناء جديد لدولتهم.
وبعد مسيرة 49 عاماً، حقق السلطان ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.
وعرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول.