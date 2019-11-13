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شاهد| في دولة عربية .. رفضت ممارسة الجنس معه فقطع رأسها ورماه قرب منزل والدها!

كتب وكالات "وطن"
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قضت محكمة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس بالمغرب، بالسجن المؤبد، بحق راعي اغنام شابة وفصل رأسها عن جسدها ورماه قرب منزل والديها الكائن بمركز “سوق الأحد” التابع لـ”جماعة واد إفران” بإقليم إفران.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية العام الماضي 2018، حيث اعترض المتهم سبيل الضحية وهي في طريقها إلى ضيعة فلاحية للعمل، وأجهز عليها بطريقة بشعة، انتقاما من رفضها إقامة علاقة معه، وعلمه بأنها على علاقة بسائق تاكسي.

وتمت متابعة المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية.

كما تم الحكم على سائق التاكسي الذي كان على علاقة بالضحية، والمتابع في حالة سراح، بشهر واحد موقوف التنفيذ بتهمة “الفساد”.

يذكر أن الضحية التي تبلغ من العمر 24 سنة، هي أم لطفلة في ربيعها السابع، مطلقة وتعيش مع والديها منذ انفصالها عن زوجها السابق.

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