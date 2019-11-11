هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
حياتنا

“نفسي في هذا يا عم وطني”.. ماذا طلب هيثم أحمد زكي من وكيل أعماله قبل ساعات من وفاته؟

كتب وطن
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كشف ، مدير أعمال الفنان الراحل عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل أن توافيه المنية.

وقال وطني في تصريحات صحافية لـ”النهار”: “بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني”.

وعاش هيثم وحيدا بعد وفاة والدته الفنانة ، ثم والده الفنان أحمد زكي، كما توفي عدد من أقاربه كان آخرهم جدته التي تعلق بها كثيرا بعد وفاة والدته.

ومات نجل أحمد زكي وحيدا في منزله، فيبدو أنه ورث الموت المبكر عن والدته، التي توفيت في العام 1993 عن عمر 35 عاما نتيجة الإصابة بمرض السرطان.

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وأكد الفنان محمد محمود عبد العزيز المقرب من هيثم، أن “الوفاة طبيعية ونتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية”.

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