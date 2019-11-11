هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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“شاهد” صديق الفنان هيثم أحمد زكي يروي واقعة غريبة أثناء تغسيله: اندهشت ولكن الشيخ أكد لي وفاته!

كتب وطن
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سرد الماكيير ، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل ، واقعة غريبة حدثت معه أثناء تغسيل جثمان الأخير، قبل تشييعه إلى المقبرة.

وقال معوض، أثناء استضافته في برنامج “شارع النهار”، الذي يذاع عبر فضائية النهار، إنه أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض الموجودين دخوله إلى مكان التكفين، مضيفا: “أنا بجهزه دايما قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو رايح يقابل ربنا”.

وتابع: “لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه الاقي رقبته جت نحيتي، فكنت أقول للشيخ إنه بيتحرك أهو، فأجده يقول لي إنه بيحبني، ولما مسكت ايده وجيت أشيلها لقيته ماسك في إيدي، فاندهشت، ولكن الشيخ أكد لي وفاته”.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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