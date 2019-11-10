هل تذكرون الشخص الذي دعا الفتيات الكويتيات لتصوير سيقانهنّ وإرسالها له؟.. هذا ما حدث معه

أفادت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة أخلت سبيل شخص دعا الى تنظيم “مسابقة سيقان الفتيات” المخلّة بالآداب العامة.

وتم إخلاء سبيل الموقوف بكفالة 500 دينار بعد حجزه عدة أيام في شكوى ادارة المباحث الالكترونية.

النيابة العامة تخلي سبيل الداعي إلى #مسابقة_السيقان بكفالة 500 دينار بعد حجزه عدة أيام في شكوى ادارة المباحث الالكترونية https://t.co/2tcBIyEend — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) November 10, 2019

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وأثارت دعوة مدوّن كويتي النساء والفتيات الكويتيات إلى تصوير سيقانهنّ وإرسالها له ضمن “مسابقة” أعلن عنها، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو للمدوّن يقول فيه: “اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق”.

واشترط المدوّن أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس “الحجل – الخلخال” وترسل له صورها لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.

فيديو / مسابقة للنساء اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجل للساق تثير ضجه بمواقع التواصل الاجتماعي ! pic.twitter.com/LTpwlATskT — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) November 2, 2019

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