“تعال أشبعك حب”.. “شاهد” فيديو فاضح لـ إنجي خوري و”90%” من مشاهدي مقاطعها المثيرة هم من السعودية!

منذ أن وصلت الإمارات بعد ترحيلها من لبنان، لا تتوقف الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري عن نشر صور وفيديوهات مثيرة تظهر فيها شبه عارية.

آخر تلك الفيديوهات، نشرته “إنجي خوري ” من “نايت كلوب” في الإمارات ظهرت فيه بأوضاع مثيرة أقرب للإباحية.

وظهرت “ إنجي خوري ” بلباس مثير ترقص مع فتاة سمراء بإيحاءات جنسية صريحة وحركات فاضحة عرضتها لهجوم عنيف، وعلق على الفيديو بقولها:”تعال اشبعك حب اشبعك دلال”.

تعال اشبعك حب اشبعك دلال. pic.twitter.com/9AMfgimvX5 — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 9, 2019

ووجه لها البعض شتائم وهجوم عنيف بسبب استمرارها في استفزاز مشاعرهم واستعراض جسدها بشكل مثير.

فيما نشرت ” إنجي خوري ” إحصائية من تحليلات بيانات تويتر كشفت عن الجمهور الأكثر متابعة لها وأماكنهم، الإحصائية التي اعتبرت فضيحة للسعوديين بحسب نشطاء.

حيث أظهرت التحليلات الإحصائية التويترية من حساب إنجي خوري، بأن أكثر من 90% من مشاهدي مقاطعها المثيرة ومتابعيها هم من السعودية وتحديدا الرياض ومكة.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

ويأتي هذا بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان، والتي أغرقت صفحات السوشيال ميديا وفجرت موجة جدل واسعة.

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واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.

لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.