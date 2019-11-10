في الكويت .. فيديو لدكتور مشهور يتحرّش بالنساء في عيادته ومُحاضر جامعي يتحرّش بطالبة!

رفضت محكمة الجنايات الكويتية إطلاق سراح دكتور مشهور في عمليات التجميل متهم بالتحرش بالنساء داخل عيادته.

واطّلعت المحكمة على ملف القضية وتحريات المباحث التي أكدت أنها تحصلت على تصوير فيديو من داخل عيادة الدكتور، واتضح بالفعل أن الشاكية تعرضت لمضايقات تُدين المتهم.

وقال مصدر مطلع لـصحيفة “القبس” الكويتية، إن مثل هذه التصرفات خطيرة جداً، وعلى جميع النساء اللائي يتعرضن لأي نوع من أنواع التحرش أو الابتزاز اللجوء لتقديم شكوى لأنها بذلك تحمي النساء من أصحاب النفوس الضعيفة، خصوصاً من يحملون شهادات عليا ولهم سمعة في مجال عملهم.

واشار المصدر إلى ان هناك قضية أخرى ستنظرها المحاكم خلال الأيام المقبلة لأحد الدكاترة في جامعة الكويت بتهمة التحرش بإحدى الطالبات، مؤكدا أن مثل هذه القضايا يجب أن يوضع لها حد، خصوصاً أنه كان هناك حياء وتحرج كبير من التحدث عنها، لكن يجب أن يتم تفهم الأمر، ومعاقبة الدكاترة الذين هم مرضى نفسيون بالأصح.