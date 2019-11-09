“شاهد” مايا دياب ملكة “الإطلالات الفاضحة” تُحيي المتظاهرين في لبنان وتهاجم نصر الله

أثارت الفنانة اللبنانية المعروفة بإطلالتها الفاضحة مايا دياب، جدلا واسعا بظهورها في تظاهرات لبنان ومعارضة النظام.

وانتشر على موقع التواصل تويتر فيديو مقتطع من كلمة ألقتها مايا دياب في إحدى الإعتصامات.

الاخت الفاضلة العاهرة الفاجرة مايا دياب 🤦‍♂️ pic.twitter.com/6I5j9Am7bz — المنشد علي بركات || Ali Barakat 🇱🇧 (@alibarakat16) November 9, 2019

وظهرت مايا في الفيديو وهي تستشهد بكلمات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، وتستخدمها ضده بالقول: “السيد حسن نصر الله كان يقول هيهات منا الذلة، نحن الليلة رح منقلوّا، هيهات منا الذلة قلك ولـ كلن يعني كلّن”.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الرابع والعشرين من دون أن تلوح حتى الساعة أي حلول قريبة في الأفق، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط تحذيرات من فقدان سلع ومواد أساسية في البلاد.

ولبى متظاهرون اليوم دعوات للاعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين وسط بيروت على اعتبار أن الوزارة ليست مَرفقا عاما لصهر الرئيس وزيرِ الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وجماعتِه، على حد تعبيرهم.

وشارك اللبنانيون من مختلف المناطق كالبقاع والبترون مسقط رأس باسيل في الاعتصام وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، معتبرين أن الوزارة فشِلت ولم تقم بمهامِها بل عززت الفتنة الطائفية وأغلقت الباب بوجه اللبنانيين في الدول المجاورة.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى اجتماع مصرفي يعقد بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا لمعالجة الوضع المالي في البلاد.

ويضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وميدانياً، دخلت مجموعة من المحتجين الواجهة البحرية لبيروت المعروفة بـ”الزيتونة باي”، مرددين هتافات تطالب باسترداد الأملاك البحرية، ونصبوا الخيام وعلى الفور تدخلت قوى من مكافحة الشغب.