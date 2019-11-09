بعد تحذير الشرطة .. صاعقة برق تضرب 3 مواطنين في سلطنة عمان وهذا مصيرهم

أصيب ثلاثة مواطنين عُمانيين بصاعقة برق في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، نتيجة الحالة الجوية “اخدود الحيا” التي بدأت بالتأثير على مناطق السلطنة.

وأفادت شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسميّ في “تويتر” مساء السبت أن حالة أحد المصابين بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى صحار.

ونصحت شرطة عمان السلطانية الجميع إلى عدم الخروج خلال تأثيرات المنخفض نظراً للصواعق المصاحبة وحفاظاً على سلامة الجميع.

إصابة ثلاثة مواطنين بصاعقة برق في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة حالة أحدهم بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى صحار، وتنصح #شرطة_عمان_السلطانية الجميع إلى عدم الخروج خلال تأثيرات المنخفض نظراً للصواعق المصاحبة وحفاظاً على سلامة الجميع. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 9, 2019

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة نظراً لغزارة الامطار المرافقة للمنخفض الجوي.

وقالت ان الامطار ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط حبات البرد مع نزول بعض الاودية وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع في موج البحر.

ونصحت الهيئة عدم عبور الأودية وتجنب الاماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

تنبيه بغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة ⚠️ pic.twitter.com/CTQbZQuQJT — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 9, 2019

يأتي ذلك بعدما أكدت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من اليوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

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