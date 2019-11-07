“السعادة” على أصولها في الإمارات.. “شاهد” وصلة رقص ساخنة في افتتاح مطعم شهير تثير ضجة واسعة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو مثير من افتتاح مطعم في الإمارات، أظهر رقص جماعي مثير وفاضح لعدد من الفتيات احتفالا بالافتتاح.

وأظهر الفيديو لقطات من حفل الإفتتاح حيث أحضر القائمين على المطعم فرقة موسيقية وقامت عدد من الفتيات بالرقص في صالة المطعم في مشهد غير لائق، دفع بعض المغردين لوصفه بالملهى الليلي.

فيديو

حفل افتتاح مطعم في الإمارات يثير غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي pic.twitter.com/TruK4SYXFh — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 6, 2019

يشار إلى أنه قبل أيام كشف تحقيق تلفزيوني عن انتشار الاتجار في الجنس والبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وفق تحقيق قناة “Vouli” اليونانية فإن الإمارات تشهد اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري، لافتًا إلى أن ذلك يتناقض مع ما تروجه الإمارات عن نفسها أنها من أكثر الدول تقدمًا والتزامًا بالقوانين.

وأشار التحقيق إلى أن ظاهرة الاتجار بالمرأة تتزايد في الإمارات ولاسيما بحق الفتيات اللاتي يبحثن عن وظائف في قطاع الخدمات، وخاصة في صالات التدليك، إذ يتم استغلالهن جنسيًا.

ولفت التحقيق إلى اتهامات عديدة للدولة الخليجية الثرية بشأن الترويج للاتجار والإيذاء الجنسي للمغتربين منذ عام 2006.

وتشمل الانتهاكات، وفق التحقيق، التربح من وراء بعض الفتيات من خلال استخدامهن في ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصف مؤسسات الأمم المتحدة ذلك ضمن الجرائم.

وكان تقرير للخارجية الأمريكية وضع الإمارات إلى جانب البحرين على قائمة الدول التي تشهد اتساعًا في رقعة الاتجار بالبشر.

وتُعرف إمارة دبي بأنها مقصد مفضل للباحثين عن ممارسة الجنس والدعارة في العالم، ويُطلق عليها “لاس فيجاس الشرق”، وهي مدينة أمريكية مشهورة بنواديها الليلة وصالات قمارها.