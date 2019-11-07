4 مقاطع مجموعها 45 دقيقة.. طالب سعودي تحول لذئب واعتدى جنسيا على مراهقة وصور العملية بهاتفه وهذا ما حدث!

في جريمة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل، اتُهم طالب سعودي عشريني، بجريمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة، 18 عاماً، بعد أن أغواها بالذهاب معه إلى ملهى في ملبورن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المتهم طالب سعودي في جامعة فكتوريا، صور نفسه أثناء الاعتداء على الفتاة بهاتفه الشخصي، وأقر بأنه مذنب بالتهم، ومع ذلك فلن يقضي يوماً واحداً في سجن البالغين.

عوضاً عن ذلك، سيقضي الشاب 3 سنوات و6 أشهر، في مركز إصلاحية للشباب؛ ذلك أن القاضي “مايكل أوكونيل” رأى أن سن المتهم صغير وغير ناضج، ومن المحتمل أن يكون عرضة للخطر في سجن البالغين.

وقالت الضحية إنها كانت مخمورة، واستيقظت في منزل الشاب ، وتبلغ الشرطة التي عثرت على 4 مقاطع فيديو، مجموعها 45 دقيقة، تؤكد الواقعة.