“100 ألف دولار وهذا هو المسؤول رقم 1”.. أمريكا تتهم موظفَين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح السعودية

اتهمت أمريكا اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ومسؤولاً سعودياً سابقاً بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

ووفقاً للشكوى التي قُدمت، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يواجه (علي الزبارة وأحمد أبوعمو)، اللذان كانا يعملان في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل آنذاك لدى العائلة المالكة السعودية، تهماً بالعمل لصالح المملكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب.

حصلوا على معلومات شخصية عن معارضين للعائلة المالكة السعودية

وتقول الشكوى إن أبوعمو دخل مراراً على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015، وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

كما دخل على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصياً.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي: “كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم”.

تفاصيل أكثر حول القضية وخلفية حول المتهمين..

فقد عمل احمد ابو عمو المتهم من قبل المدعي العام الاميركي بالعمل لمصلحة الحكومة السعودية دون التسجيل كعميل لها كان يعمل في قناة الحرة بين ٢٠١١و ٢٠١٣ وبنك الراجحي في الرياض

احمد ابو عمو المتهم من قبل المدعي العام الاميركي بالعمل لمصلحة الحكومة #السعودية دون التسجيل كعميل لها كان يعمل في قناة الحرة بين ٢٠١١و ٢٠١٣ وبنك الراجحي في #الرياض pic.twitter.com/Wu4Mzorwan — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

أما المتهم الثالث بالتجسس على الولايات المتحدة بحسب المدعي العام الاميركي، احمد الجبرين المطيري درس الإنجليزية في الولايات المتحدة في ٢٠١٤ وحضر بدر العساكر زواجه في فبراير ٢٠١٧.. كان حلقة الوصل بين العساكر واحمد ابو عمو وعلي الزبارة ، وادار حسابات الديوان الملكي من بينها ولي العهد

المتهم الثالث بالتجسس على الولايات المتحدة بحسب المدعي العام الاميركي.

احمد الجبرين المطيري

درس الإنجليزية في الولايات المتحدة في ٢٠١٤ وحضر بدر العساكر زواجه في فبراير ٢٠١٧..

كان حلقة الوصل بين العساكر واحمد ابو عمو وعلي الزبارة ..

وادار حسابات الديوان الملكي من بينها ولي العهد pic.twitter.com/yR0pnh8rFd — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

ونشر الاعلامي زيد بنيامين تحليل حول الفضيحة السعودية الجديدة، مشيراً إلى أنه بين 12 ديسمبر 2014 و12 مارس 2015 قام احمد أبو عمو بالعمل داخل الولايات المتحدة عن علم بالنيابة عن الحكومة السعودية كعميل لحكومة اجنبية دون ابلاغ المدعي العام الأميركي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019.

بين 12 ديسمبر 2014 و12 مارس 2015 قام احمد أبو عمو بالعمل داخل الولايات المتحدة عن علم بالنيابة عن الحكومة #السعودية كعميل لحكومة اجنبية دون ابلاغ المدعي العام الأميركي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019. pic.twitter.com/ppGWUYnYlI — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وأضاف بين 21 مايو 2015 وديسمبر 2015 عمل السعودي علي الزبارة داخل الولايات المتحدة بالنيابة عن الحكومة السعودية كعميل لها دون ابلاغ الحكومة الأميركية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019.

بين 21 مايو 2015 وديسمبر 2015 عمل السعودي علي الزبارة داخل الولايات المتحدة بالنيابة عن الحكومة السعودية كعميل لها دون ابلاغ الحكومة الأميركية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019. pic.twitter.com/PGndjedoMd — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وزاد كاشفاً عن أن احمد الجبرين المطيري كان متواجداً في الولايات المتحدة بين 21 أغسطس 2014 وحتى 24 مايو 2015 وكان يتولى مسؤولية الشركة التي تروج لحسابات (المنظمة غير مذكورة) وعدد من افراد العائلة المالكة (عضو العائلة الحاكمة رقم 1) وسافر الى الولايات المتحدة بفيزة طالب ليدرس الإنجليزية.

احمد الجبرين المطيري كان متواجداً في الولايات المتحدة بين 21 أغسطس 2014 وحتى 24 مايو 2015 وكان يتولى مسؤولية الشركة التي تروج لحسابات (المنظمة غير مذكورة) وعدد من افراد العائلة المالكة (عضو العائلة الحاكمة رقم 1) وسافر الى الولايات المتحدة بفيزة طالب ليدرس الإنجليزية. pic.twitter.com/yBkgG4EKb9 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وأشار إلى أن احمد أبو عمو وعلي الزبارة لديهما القدرة على الوصول الى معلومات المشتركين على تويتر بما في ذلك ارقام هواتفهم وايميلاتهم والمواقع التي يدخلون منها على الحساب ووفقاً لعقود تويتر يمنع عليهم العمل في الخارج في أي مهمة تؤدي الى تضارب المصالح مع تويتر.

احمد أبو عمو وعلي الزبارة لديهما القدرة على الوصول الى معلومات المشتركين على تويتر بما في ذلك ارقام هواتفهم وايميلاتهم والمواقع التي يدخلون منها على الحساب ووفقاً لعقود تويتر يمنع عليهم العمل في الخارج في أي مهمة تؤدي الى تضارب المصالح مع تويتر. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وقال بنيامين أنه وفقاً لسياسات تويتر ينبغي على أي موظف ابلاغ الإدارة في حال تلقيه هدية تفوق قيمتها 100 دولار ويجب ابلاغ نائب الرئيس في قسم شؤون الموظفين، كما ان وظيفتهما لا تحتاج الوصول الى معلومات المستخدمين.

وفقاً لسياسات تويتر ينبغي على أي موظف ابلاغ الإدارة في حال تلقيه هدية تفوق قيمتها 100 دولار ويجب ابلاغ نائب الرئيس في قسم شؤون الموظفين، كما ان وظيفتهما لا تحتاج الوصول الى معلومات المستخدمين. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

ويقول الاعلامي البارز انه في ابريل 2014 طلبت شركة علاقات عامة نيابة عن السفارة السعودية في واشنطن توثيق حساب احدى الشخصيات الإعلامية واتصلت بتويتر التي احالت الطلب الى احمد أبو عمو. احمد أبو عمو قدم نفسه باعتباره مسؤولاً عن الشراكات الخاصة بالشرق الأوسط.

في ابريل 2014 طلبت شركة علاقات عامة نيابة عن السفارة السعودية في واشنطن توثيق حساب احدى الشخصيات الإعلامية واتصلت بتويتر التي احالت الطلب الى احمد أبو عمو. احمد أبو عمو قدم نفسه باعتباره مسؤولاً عن الشراكات الخاصة بالشرق الأوسط. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 16 مايو 2014 طلب ممثل عن مجلس التجارة الأميركي السعودي من ابوعمو تنظيم زيارة لتويتر من قبل مجموعة من رجال الاعمال السعوديين وهو امر وافق عليه ابوعمو ونظمه في 13 يونيو 2014، في ايميل لاحق ابُلغ ابوعمو بحضور (المسؤول رقم واحد) الذي كان قد بدأ بشراء ذمم عاملين في الموقع. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في يوم الجولة 13 يونيو 2014 ارسل احمد أبو عمو رقم هاتفه بالايميل الى (المسؤول رقم 1) واحتوى الايميل عشرة ارقام هي رقم هاتفه.

أصبح (المسؤول رقم 1) في بداية 2015 مسؤول المكتب الخاص (بعضو العائلة المالكة رقم 1) واتصل باحمد ابوعمو طالباً منه توثيق حساب (عضو العائلة المالكة رقم 1) — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 14 يونيو 2014 اتصل (مسؤول الأجنبي رقم 1) باحمد ابوعمو طالباً منه معلومات الاتصال الخاصة به. ورد ابوعمو بارسال عنوان بريده في تويتر ورقم هاتفه وحسابه على السكايب. بعد اتصال لم يتجاوز دقيقة و47 ثانية، ارسل المسؤول صورتين من الجولة لابوعمو. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وكشف بنيامين انه في نوفمبر 2014 اتصل ابوعمو بـ (المسؤول الاجنبي رقم 1) لترتيب لقاء في لندن وتراسلا معا عبر الرسائل الخاصة في تويتر بشأن موعد الرحلة. في 29 نوفمبر سافر ابوعمو الى لندن لحضور قمة تويتر العالمية وحوالي هذا الوقت التقى باحمد المطيري.

في نوفمبر 2014 اتصل ابوعمو بـ (المسؤول الاجنبي رقم 1) لترتيب لقاء في لندن وتراسلا معا عبر الرسائل الخاصة في تويتر بشأن موعد الرحلة. في 29 نوفمبر سافر ابوعمو الى لندن لحضور قمة تويتر العالمية وحوالي هذا الوقت التقى باحمد المطيري. pic.twitter.com/qGe67aiSZ4 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

ويقول أن احمد المطيري أرسل رسالة الكترونية لاحمد ابوعمو يطلب فيها اللقاء على نحو عاجل في سان فرانسيسكو باعتباره ممثلاً لرجل مهم للغاية في العائلة المالكة. وفي 20 نوفمبر التقيا معاً والتقطا صورة ونشرها جبرين على حسابه على تويتر.

أرسل احمد المطيري رسالة الكترونية لاحمد ابوعمو يطلب فيها اللقاء على نحو عاجل في سان فرانسيسكو باعتباره ممثلاً لرجل مهم للغاية في العائلة المالكة. وفي 20 نوفمبر التقيا معاً والتقطا صورة ونشرها جبرين على حسابه على تويتر. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 1 ديسمبر 2014 ارسل احمد الجبرين المطيري رسالة لابوعمو عبر تويتر للقاء (المسؤول الأجنبي رقم 1) قال فيها "انا على ثقة اننا من خلال العمل والتعاون معاً سنحقق اهداف تويتر في المنطقة" — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 4 ديسمبر 2014 (المسؤول الاجنبي رقم 1) ارسل ايميل لاحمد ابوعمو يبلغه فيها انه في باريس وسيتصل به حال وصوله الى لندن. في 5 ديسمبر التقيا في لندن، وفي 6 ديسمبر عاد ابوعمو الى سان فرانسيسكو. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

التقيت احمد أبو عمو في 20 أكتوبر 2018 وابلغني انه حينما كان في لندن قدم (مسؤول الخارجية رقم 1) ساعة. وتظهر السجلات انه اتصل عبر الانترنت بمتجر في 27 ديسمبر 2014 بشأن هذه الساعة. عرضها في يناير 2015 للبيع على موقع كارغيلست مقابل 35 الف دولار قائلاً انه لن يقبل اقل من 25 الفاً. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

حساب الملك سلمان و100 ألف دولار

اتصل المسؤول رقم 1 باحمد أبو عمو في 17 يناير 2015 وارسل له وثيقة يقول فيها ان (المستخدم رقم واحد صاحب المليون متابع) خرق قوانين تويتر. وفي 22 يناير 2015 دخل احمد أبو عمو على حساب يحمل اسم الملك سلمان بعد اتصال من (المسؤول رقم 1). — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

جرى التقدم بشكوى ضد المستخدم الذي له حساب الملك سلمان باعتباره يدعي انه احد افراد العائلة المالكة. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

طلب تويتر من (المسؤول رقم واحد) اثبات انه يمثل الشخص الذي يجري اقتناص شخصيته على تويتر وفي نفس اليوم طلب احمد أبو عمو من احد اقربائه في بيروت فتح حساب خاص له في بنك عودة في فرع بشارة الخوري واستلم الحساب دفعات من المال جرى تحويلها الى حساب ابوعمو في الولايات المتحدة. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 5 فبراير 2015 تسلل احمد أبو عمو الى الحساب (2) وحصل على ايميله. وفي 9 فبراير سجل ابوعمو حساب https://t.co/tCuACPrdda واستخدم هذه الشركة لنقل 100 الف دولار من المسؤول 1 في 2016 خلال هذه الفترة سيتسلل الى حساب تويتر رقم 1 وفي نفس الوقت تاتي الأموال الى حساب قريبه في بنك عودة. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في مايو استقال أبو عمو وظل يتواصل مع المسؤول 1 الذي طلب منه اغلاق حسابات على تويتر لخرقها لقواعد الموقع باعتبار ان ابوعمو لديه علاقات مع زملاء قدامى، وتلقى ابوعمو 10 الاف دولار من المسؤول ١ في 15 يونيو ليدفع مقدم لمنزله و 30 الف دولار في 7 يوليو وفي 9 يوليو ارسل له 100 الف دولار. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

المسؤول رقم 1

اتصل (المسؤول رقم 1) مرتين احمد أبو عمو قبل وبعد 17 سبتمبر 2015 حيث تلقى في هذا التاريخ ايميلاً من فريق الدعم في تويتر بشأن توثيق حساب @infographic_KSA وبدا ابوعمو بعملية توثيق حسابات الوزراء السعوديين ومنهم وزير التعليم ووزير الإسكان بطلب من المسؤول الأجنبي رقم 1 pic.twitter.com/RJZd06sSoe — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

في 20 أكتوبر 2018 ادعى أبو عمو خلال لقائه ممثل FBI انه تلقى ساعة بلاستيكية من قبل (المسؤول الأجنبي رقم 1) لا تتعدى قيمتها 500 دولار كما انه تلقى 100 الف دولار نظير استشارات إعلامية قدمها بينما الصحيح انه تلقى ساعة بقيمة 20 الفاً و300 الف دولار.. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

وادعى انه أنشئ شركة استشارات وعمل مع المسؤول رقم 1 بعد مغادرته تويتر. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

المتهم الثالث بالتجسس على الولايات المتحدة بحسب المدعي العام الاميركي.

احمد الجبرين المطيري

درس الإنجليزية في الولايات المتحدة في ٢٠١٤ وحضر بدر العساكر زواجه في فبراير ٢٠١٧..

كان حلقة الوصل بين العساكر واحمد ابو عمو وعلي الزبارة ..

وادار حسابات الديوان الملكي من بينها ولي العهد pic.twitter.com/yR0pnh8rFd — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

علي الزبارة واحمد الجبرين في صورة مشتركة كما وردت في وثيقة الادعاء العام الاميركي. كلاهما متهمان بالتجسس لمصلحة #السعودية. pic.twitter.com/gC1A2Enwew — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 7, 2019

اعتقل أحدهم وبقي اثنان في السعودية بعد تلقي أموال مقابل المعلومات

وأضافت الوزارة أن أبوعمو اعتقل في سياتل بينما يتواجد الاثنان الآخران في السعودية.

وأفادت الشكوى بأن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى منها ساعة باهظة الثمن مقابل المعلومات.

أما المطيري فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر.

فيما قالت تويتر إنها ممتنة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وتابع بيانها: «ندرك إلى أي مدى قد يذهب الأشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة».

تويتر حذف آلاف الحسابات التابعة للسعودية بينها مستشار ملكي سابق

يذكر أنه في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، علق تويتر حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي جمال خاشقجي، مرجعةً السبب إلى «انتهاك سياسة تويتر».

وجاء ذلك ضمن حملة حذف طالت آلاف الحسابات المرتبطة بأجهزة إعلامية تديرها الدولة في السعودية وحسابات أخرى في الإمارات ومصر كلها تعمل على توجيه رسائل مكثفة تدعم السعودية، وفق بيان تويتر وقتها.

وتواجه السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة إيران، انتقادات غربية مكثفة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، ومشاركتها في الحرب المدمرة في اليمن.