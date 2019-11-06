“يحيي العظام وهي رميم”.. خليفة بن زايد “الحاضر الغائب” رئيسا للإمارات لولاية رابعة والحاكم الفعلي معروف!

بينما الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الحاضر الغائب لا يدري شيئا عما يحدث في البلاد ويظهر في المناسبات فقط من حين لآخر، اجتمع المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات لتجديد الثقة في الشيخ خليفة رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إماراتية أعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن “عميق ثقته في القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان داعيا المولى عز و جل أن يحفظه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة البلاد . – وفقا لـ” وكالة الانباء الإماراتية”

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.

وكان ناشطون لفتوا إلى الوضع الصحي المتأخر لرئيس الإمارات، والذي ظهر جليا في أحدث صور له منذ أشهر وقد بدا عليه التعب الشديد وعدم التركيز لدرجة أنه في الغالب لا يدرك ما يحدث حوله لذلك لم ينشر أي مقاطع مصورة للقاء واكتفوا بالصور.

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

أقرأ أيضاً: معتمدا على محمد دحلان.. ولي عهد أبو ظبي يخطط جديا لاغتيال الشيخ خليفة بن زايد

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

وغادر خليفة الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع عام 2017 في «زيارة خاصة» استمرت مدة أسبوع.