ريتا جوهال زوجة رياض محرز تنفي خيانته مع ملاكم أمريكي
ريتا جوهال زوجة رياض محرز تنفي خيانته مع ملاكم أمريكي
حياتنا

شاهد| هكذا ردّت زوجة رياض محرز على اتهامها بخيانته مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي

كتب وطن
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وصفت زوجة نجم الإنجليزي اللاعب الجزائري الشهير ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية عن خيانته مع ملاكم أمريكي معروف في ملهى ليلي، بأنه “عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”

ونشرت ريتا جوهال تعليقا على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” (خاصية ستوري)، وأرفقتها بصورة عن التقرير الذي تناولها، جاء فيه: “رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة”، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية على أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.

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أخيرا خرجت زوجة رياض محرز⁦🇩🇿⁩⁦❤️⁩ عن صمتها وتكذب ماقالته الصحيفة بأنها على علاقة مع الملاكم 😒👀 وتقول أنه إجتمعا من أجل العمل فقط لاغير وكل هذا كذب ⁦❤️⁩😍 #riyadmahrez #ramy_bens15_21 #ramy_bens #ramy_bensebaini #ramy_bense15_21 #riyadmehrez #mancty #mehrez⚽🇩🇿 #mehrez⚽🇩🇿 #algerienne🇩🇿 #adidas #dzpawer #dz #dzpower #dz_tik_tok #team_dz #tlemcen #tiktok #youcef_atal_fan__ #youcef_attal #youcef_atal_team #youcef #youcefatal #youcef_atal_fans #youcefatal #islamslimani09 #islamslimani #ritamahrez #المنتخب_الوطني_الجزائري🇩🇿 #جزائرية_و_افتخر #القفطان

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كانت كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية تلك “الفضيحة المدوية”، وقالت إنها ربما تؤدي إلى انفصال “محرز” عن زوجته.

 

وشوهدت “ريتا” -وفقًا للصحيفة- داخل الملهى الليلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر. 

 

وقالت “ميرور” أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

 

وتزوّج رياض محرز (28 عامًا) من ريتا (25 عامًا) وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.

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