جلد فاشينيستا شهيرة في السعودية بتهم تتعلق بالزنا والابتزاز
جلد فاشينيستا شهيرة في السعودية بتهم تتعلق بالزنا والابتزاز
حياتنا

شقيق حسين الجسمي يكشف: جَلْد فاشينيستا شهيرة في السعودية بتهمة الزنا مع شخص ونشر صورة شقيقته!

كتب وطن
0

كشف الإعلامي الإماراتي شقيق المطرب حسين الجسمي، عن حصوله على تأييد حكم من محكمة الاستئناف في ضد إعلامية وفاشينيستا شهيرة لم يذكر اسمها والذي كان صدر من المحكمة الابتدائية من قبل بتهم تتعلق بالزنا والابتزاز.

وتضمن الحكم حبس الإعلامية لمدة عام وجلدها 70 جلدة وتغريمها غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال، إلى جانب قرار بإغلاق حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بسبب ابتزازها لشخص آخر وعلاقة محرمة ونشر صورة لشقيقته في “الإنستقرام”.

«الجسمي» أكد أن القانون لابد وأن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ويجب على الجميع الالتزام بالاحترام وضبط النفس، مؤكدا أن التباهي والغرور لا يفيدان أحدا وأنه يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سبحان مغير الأحوال.. “شاهد” النقاب أصبح منبوذا بل “جريمة” في…

حياتنا

كشفت عن تعذيبها بعد تعريها في ملهى ليلي بدبي.. “شاهد” الفيديو الذي أبكى…

الهدهد

فضيحة اغتيال الملك فيصل أثارت غضبه.. أمير سعودي يفقد عقله ويتطاول على الشيخ تميم بعد…

الهدهد

“شاهد” سعوديون يغتصبون خادمة بنغلاديشية بلا رحمة ويحرقون يديها بالزيت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.