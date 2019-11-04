نهاية مؤسفة تلك التي مات عليها .. وفاة سعودي وخادمته أثناء ممارستهما الجنس وهذا ما عُثر عليه إلى جانبهما

عثرت قوات الأمن المصرية، على جثة مُسن خليجي وخادمته، في حالة عري كامل داخل “باني”و في إحدى الشقق السكنية بحي الهرم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، تبين وجود “عبدالقادر.ع” 74 سنة (جثة هامدة) سعودي الجنسية، و”أ.ش” 38 سنة (جثة) وتعمل خادمة، عاريين ويوجد جميع متعلقاتهم، إلى جانب وجود خمور ومنشطات جنسية.

وأقر والد الضحية “ش.س” 62 سنة، أن ابنته تعمل خادمة مع المسن السعودي منذ سنوات، موضحًا أنها لم تعد إلى البيت منذ يوم الجمعة، حيث حضرت إلى الشقة، فما كان منه إلا القدوم إلى المكان وتحطيم باب الشقة حيث عثر على الجثتين.

بدوره رجح مفتش الصحة أن الجثتين توفيا نتيجة اختناق من الغاز، ولا توجد شبهة جنائية.