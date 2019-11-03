مشاجرة نسائية في الاردن
مشاجرة نسائية في الاردن
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استخدموا العصي والكراسي والحجارة.. “شاهد” مشاجرة نسائية في الأردن تشعل مواقع التواصل وهذا ما حدث!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لمشاجرة بين عائلتين في الأردن، تم إقحام النساء والفتيات بها.

وشاركت بضع فتيات في مشاجرة وقعت بين عائلتين، نهاية الأسبوع، بأحد الأحياء السكنية في منطقة ”“ بمحافظة الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمّان، حيث اعتدى المتشاجرون على بعضهم البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والحجارة.

وبرز في مقطع الفيديو بضع فتيات إلى جانب امرأة أو أكثر، يقمن بالصراخ والسباب على رجال من الطرف الآخر المشارك في المشاجرة .

وكشف مصدر أمني بحسب موقع ”جراسا“ الأردني ، أن ”المشاجرة وقعت بين عائلتين، إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار“، موضحاً أن ”المشاجرة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة“.

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