سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد
حياتنا

سمية الخشاب في ورطة أوقعها فيها طليقها أحمد سعد .. السجن في انتظارها عن هذه التهمة

كتب وطن
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يبدو أن الفنان أحمد سعد نجح في توريط طليقته الفنانة المصرية ، بعد اتهامها بإصدار شيك دون رصيد، بقيمة مليون جنيه لصالحه.

 

وأصدرت محكمة مصرية السبت، حكما بسجن سمية الخشاب 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه (حوالي 3 آلاف دولار)، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

 

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن الفنانان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، ثم توالت الاتهامات بين الطرفين، وشغل نبأ طلاقهما مساحة كبيرة من حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أشهر.

 

واتهم سعد طليقته بخداعه في معاملات مالية مرتبطة بشرائها منزلًا وسداد أقساطه، وذلك خلال استضافته في برنامج ”شيخ الحارة“ مع الإعلامية بسمة وهبة.

 

وقال سعد إنه عندما طلب نقل المنزل باسمه رفضت نقل المنزل إلى اسمه، وأخبرته أنها ستعيد الأموال إليه التي دفعها وقامت بمنحه شيكًا بربع المبلغ فقط، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالطلاق ومقاضاتها“.

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