غرق أحد الأحياء في الامارات بفعل مياه البحر
غرق أحد الأحياء في الامارات بفعل مياه البحر
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فيديو لن تُشاهده على وسائل إعلام الإمارات.. مواطن يوثّق مشهد “الفضيحة” بعد اعصار كيار!

كتب وطن
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وثّق مواطنٌ اماراتي غرق أحد الأحياء بمياه البحر ودخول المياه الى المنازل؛ نتيجة البنية التحتية المتهالكة، جرّاء تأثير إعصار .

ووجّه المواطن الإماراتي صرخةً إلى المسؤولين قائلاً: “يا جماعة لحقونا .. غرقنا .. والله حرام فلوس دولتنا الإجانب يستفيدون منها ونحن غير قادرين على ردّ مياه البحر!”.

ووصف ما حدث لهم بـ”المصيبة” مشيراً إلى ان ذات الأمر يتكرر كل سنة.

وتسبب إعصار ”كيار“، الذي وصل إلى الساحل الشرقي للإمارات، في اضطراب البحر، وارتفاع منسوب المياه على شواطئ الفجيرة وكلباء وخورفكان بالساحل الشرقي، ما أدى إلى غرق العديد من المناطق فيها.

ومساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الحالة المدارية كيار التي أثرت على سلطنة عمان وساحلها إلى الدرجة الثانية.

وأُعلن عن منحفض مداري جديد تشكل في جنوب شرق بحر العرب وتحوله إلى عاصفة مدارية أطلق عليها (مها) واتجاه حركته إلى الشمال الغربي باتجاه وسط بحر العرب، وسرعة الرياح حول مركزها 65 – 75 كم/س.

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