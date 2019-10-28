“شاهد” هذا هو “عديل” البغدادي الذي دلّ على مخبئه!

ذكرت تقارير إخبارية أنّ “محمد علي ساجت” عديل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي هو الذي دلّ على موقعه.

وأفادت أنّ ” ساجت” المعتقل لدى المخابرات العراقية قبل شهرين، كشف أثناء التحقيق معه، عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها أبو بكر.

كما كشف عن مكان التصوير الأخير، الذي ظهر فيه البغدادي في كلمة له.

بعد ذلك، زودت المخابرات العراقية الجانب الأميركي بالمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق الأحد، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، وعدد كبير من عناصره، في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وأوضح أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

كما أوضح أن أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، بعد أن فجّر سترته المفخخة، مضيفاً أن امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلا من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.