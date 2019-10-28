“شاهد” في مصر السيسي.. تذكرة تودي بحياة شاب أجبره “الكمسري” على القفز من القطار وهو يسير بسرعة!

نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل واقعة مروعة لمصرع مواطن وإصابة آخر أجبرهما كمسري بهيئة السكة الحديد على القفز من القطار وهو يسير بسرعة، لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر.

وفي التفاصيل لقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على كمسري، بهيئة سكك حديد مصر، بعد تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، بشأن واقعة نزول شخصين من قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، في أثناء سيره بنطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

مقتل طفل واصابة آخر اصابات شديدة بعد اجبار محصل قطار لهم على القفز والقطار ماشي بسرعة عشان مش معاهم فلوس تذكرة!! الفيديو بيظهر الشرطة وتأكيد ان ده اللي حصل pic.twitter.com/qr914ok31W — Ahmed Al-Ish (@AhmdAlish) October 28, 2019

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود إخطار من سكك حديد طنطا، بمصرع شخص وإصابة آخر أثناء نزولهما من قطار قطار في أثناء سيره متجهًا إلى القاهرة وتبين من التحريات صحة الواقعة، وألقي القبض على كمسري القطار من قبل العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد طنطا وتسليمه إلى مركز طنطا.

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية ملابسات الواقعة، موضحة أن اثنين من الأشخاص امتناعا عن دفع ثمن تذكرة الركوب، إلى جانب عدم وجود إثبات الشخصية معهما، فنزل من القطار في أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح وكدمات.

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن أحد ركاب القطار توجه إلى مباحث سكك حديد طنطا وأخبرهم بالواقعة، وتبين وجود فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تفاصيل عن الواقعة، والتحريات أثبتت صحتها، وكشف المصدر أن مباحث سكك حديد طنطا ألقت القبض على الكمسري.

وبين مصدر في سكك حديد طنطا، أن المتوفى يدعى محمد عيد 23 عاما، والشخص الثاني يدعى أحمد محمد علي 25 عاما من الشرابية.