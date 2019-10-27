مغرد قطري يتوقع أن يبتز ترامب دولتين احداهما خليجية بعد حديثه عن العثور على “وثائق هامة” في مكان مقتل البغدادي

توقع مغرد قطري شهير، أن يكون تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على “وثائق مهمة للغاية”، في مكان مقتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية “الارهابي” أبو بكر البغدادي، الذي أعلن مقتله في عملية عسكرية قادتها القوات الخاصة الأمريكية فجراً في إدلب السورية، مجرد محاولة ابتزاز لدول بعنيها.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، تعليقاً على تصريحات ترامب الذي أعلن عن تصفية البغدادي في سوريا، إن خلاصة تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يخص عملية اغتيال #ابوبكر_البغدادي فيما يتعلق بالوثائق المهمة التي حصلت عليها القوات الأمريكية، ما هي الا مفتاح ابتزاز جديد للدول من قبل ترامب ومن سيأتي من بعده من الرؤساء لحلب الدول (او) قد تكون عملية تحشيد ضخمه مستقبلا ضد احدى الدولتين اما (ايران او السعودية)

خلاصة تصريحات ترامب

فيما..يخص عملية اغتيال #ابوبكر_البغدادي

حصلنا على وثائق مهمه للغايه

الوثائق ستكون مفتاح ابتزاز جديد للدول

من قبل ترامب ومن سيأتي من بعده

من الرؤوساء لحلب الدول

او..قد تكون عملية تحشيد ضخمه مستقبلا"

ضد احدى الدولتين اما ايران او السعوديه

هذا والله اعلم..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) October 27, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مقتل زعيم تنظيم “الدولة” أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب في خطاب تلفزيوني الأحد، إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق، حيث فجّر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله.

وأضاف: “حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي” لافتا إلى أن “البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية”.

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وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم داعش بعدما قتلت حمزة بن لادن، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء “الوحوش” الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في سوريا، كما قدم الأكراد معلومات قيمة. وقال ترامب إنه تم تحديد موقع البغدادي قبل اسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم داعش معه في نفس الغارة، وقال إنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.