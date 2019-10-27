“شاهد” لحظة تصفية زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي.. لقطات تُظهر لحظة تعرضه للهجوم بمشاركة 12 طائرة مروحية

نشر سوريون في محافظة إدلب، الاحد، مقاطع فيديو لما قالوا إنه المكان الذي تعرَّض لهجوم ليل السبت- الأحد، حيث يُعتقد أنه المكان الذي تم فيه استهداف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أبوبكر البغدادي وأدى إلى مقتله حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو دماراً كبيراً، حيث ظهر فيه ركام مبنى تُحيط به أراضٍ زراعية، بعد استهدافه بغارة أمريكية، تركت حفرة كبيرة في المكان.

ونشر الصحفي في صحيفة The New York Times، كريستيان تريبيت، مقطع الفيديو، وقال إنه بعد تحقق منه استطاع تحديد المكان الذي كان يختبئ فيه البغدادي في قرية بريشا، ونشر صورة له عبر خرائط جوجل.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019

وقبل ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن استهدافها للبغدادي، قال سوريون في محافظة إدلب على موقع تويتر، إن قرية بريشا شهدت ليلاً أصوات انفجارات واشتباكات استمرت لفترة من الزمن.

ونشرت حسابات لسوريين مقطع فيديو، قالوا إنه لغارات شُنت على قرية بريشا، ويظهر فيها كتلة نارية وصوت انفجار ضخم، يُعتقد أنه ناجم عن غارة جوية، فيما أظهر مقطع فيديو آخر من نفس القرية أصوات اشتباكات. ولم يتسن التأكد من صحة مقطعي الفيديو.

#عاجل الهجوم مكون من 11 مروحية، مع تقارير عن عملية هبوط ل 2 منهم — هاشم السيد حسن (@sayedhashem77) October 27, 2019

وينتظر العالم الكلمة التي سيدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الأحد، حيث يتوقع أنه سيتحدث عن استهداف البغدادي في سوريا.

وكان ترامب قد كتب فجر اليوم «شيء كبير للغاية حدث للتو»، دون تفاصيل إضافية.

وكانت مجلة «نيوزويك» نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، قوله إن الرئيس ترامب صدَّق، الأسبوع الماضي، على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم «داعش».

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نُفذت في إدلب أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جارٍ على التأكد من دقة الوضع.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض أنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

الغارة الأمريكية فور تنفيذها كان يعتقد أنها استهدفت تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة والذي يتنقل قادته على الخط الممتد بين الدانا وسرمدا وباريشا حيث مقتل البغدادي وسلقين في إدلب شمال غربي سوريا المحاذي تماما للحدود مع تركيا

الدانا ⚪

A سرمدا

B باريشا حيث مقتل البغدادي

سلقين C pic.twitter.com/7QTJQfeMh8 — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) October 27, 2019

فيديو آخر يعتقد أنه صور عقب الغارة الأمريكية على باريشا في ريف إدلب والتي يعتقد أيضا أنها أودت بحياة البغدادي وزوجتيه وآخرين.

فيديو آخر يعتقد أنه صور عقب الغارة الأمريكية على باريشا في ريف إدلب والتي يعتقد أيضا أنها أودت بحياة البغدادي وزوجتيه وآخرين. pic.twitter.com/wIoqsxwBnN — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) October 27, 2019

وزادت التأكيدات حول احتمال مقتل البغدادي، مع قول مسؤولين عراقيين وإيرانيين لوكالة رويترز، إن بلديهما تلقَّيا تأكيدات من مسؤولين في سوريا بمقتل البغدادي في محافظة إدلب. فيما لم يصدر أي ردٍّ حتى الآن من التنظيم على أنباء موت زعيمه.

وفي السنوات القليلة الماضية، وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 بجامع النوري الكبير في الموصل.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، نشر تنظيم «داعش» شريط فيديو دعائياً جديداً، ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.