“شاهد” علقة موت لـ”أبو عزرائيل” حارق السنة أحياء.. تم نقله للمستشفى بعد ضرب المتظاهرين له

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير بالعراق، الجمعة، أظهرت اعتداء المتظاهرين بالضرب المبرح على القيادي في مليشيات الحشد الشعبي، أيوب فالح الربيعي المعروف بـ”أبو عزرائيل”.

“أبو عزرائيل” القيادي بميليشيا الحشد والمتهم بتنفيذ مجازر بشعة وجرائم مروعة بحق السنة، ظهر وهو يحاول تقديم نصائح للمتظاهرين لثنيهم عن الاستمرار في الاحتجاج والعودة للبيوت بعد يوم صعب ، لكن بعدها تعالت أصوات تتهمه بالفساد والعمل لصالح لإيران من خلال الهتاف “إيراني إيراني”.

ابو عزرائيل Posted by Ali Mohammed on Saturday, October 26, 2019

وتجمع المئات من المحتجين حول “أبو عزرائيل” وتعرض للضرب المبرح من قبلهم فيما كان يستجدي عطفهم ليتركوه وشأنه لكنهم لاحقوه ليفر هاربا من ساحة التحرير وسط بغداد.

https://www.facebook.com/watch/?v=397887407754304

وبعدها نشر ناشطون وسياسيون عراقيون صورة تظهر “أبو عزرائيل” وهو يرقد في أحد المستشفيات.

يشار إلى أن أبو عزرائيل ، هو قائد عراقي ميداني في كتائب الإمام علي وهي مليشيا شيعية مدعومة من ايران وتحارب داعش في العراق.

اسمه أيّوب فالح حسن الربيعي أو أيوب آل ربيع يوصف أبو عزرائيل، وهو أحد الوجوه الحاضرة بتصريحاته التحريضية الطائفية وفظاعاته الهمجية التي تتنافى مع الطبيعة الإنسانية.

وهو أبرز وجوه الحشد الإعلامية على الأرض، حيث اشتهر بظهوره في أكثر من تسجيل دموي، توج ممارساته بعمل شنيع آخر أحدث ضجة في الأوساط العراقية، حين ظهر مبتسماً بجوار جثة لأحد القتلى، قبل أن يضرم النار في لحيته ويركل رأسه بقدمه وسط تشجيع وضحكات رفاقه.

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