صور أثارت استياء واسعاً في السلطنة.. “شاهد” رشاوى بانتخابات مجلس الشورى تفجر غضب العمانيين و(وطن) تكشف الحقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد، في سلطنة عُمان بصور أثارت جدلا واسعا وفجرت غضب العُمانيين لما قيل إنها رشاوى انتخابية قُدمت من بعض المرشحين لكسب أصوات الناخبين وتمثلت في أموال نقدية ووجبات طعام جاهزة.

وعبر وسم “#انتخابات_مجلس_الشوري” ظهرت العديد من هذه الصور للوجبات والأموال يرافقها تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة من قبل النشطاء لظهور مثل هذه المخالفات أمام اللجان.

#انتخابات_مجلس_الشوري صوتك امانه وصحن لا ترجعه بعد 😂 pic.twitter.com/HDSYtWqzdv — خالد المقبالي (@almrgan92) October 27, 2019

وبتتبع مصدر هذه الصور وتعليقات بعض العُمانيين عليها اتضح لـ(وطن) أنها صور قديمة سبق تداولها سابقا.

كما أن إحدى هذه الصور المتداولة ظهر بها وثيقة انتخابات تحمل اسم أمانة المجلس البلدي وليس الشورى، فضلا عن أن عملية التصويت الآن كلها إلكترونية بدون أوراق ما يؤكد أن هذه الصور قديمة ولا تخص انتخابات مجلس الشورى.

هذا وقررت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة تمديد موعد انتهاء التصويت الالكتروني للانتخابات في بعض الولايات.

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وأكدت وسائل إعلام عُمانية أن التمديد سيشمل بعض الولايات ومن بينها ولاية صلالة بحد أقصى لساعتين .

وسيتم نشر بيان من قبل اللجنة خلال الوقت القادم.