فتاة منقبة في السعودية ترقص بفعاليات موسم الرياض
فتاة منقبة في السعودية ترقص بفعاليات موسم الرياض
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“شاهد” فتاة منقبة ترقص وسط شبان وفتيات برعاية “تركي آل الشيخ”!

كتب وطن
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تداول مغردون مقطع فيديو لفتاة منقّبة قالوا إنها سعودية ترقص وسط تجمع من الشبان والفتيات خلال إحدى الفعاليات المرتبطة بـ”موسم الرياض” الذي تقوم عليه هيئة الترفيه .

وفي تعليقها على الفيديو، قالت الكاتبة القطرية المعروفة ابتسام آل سعد: ” #توتو_الرقاصة [في إشارة الى ] يعلن عن فرحته بتحقيق نسبة 80% من أهداف ترفيه #موسم_الرياض في أول 10 أيام له رغم أن مدة الموسم هي 60 يوماً”!”.

وتابعت: “عزيزي السعودي: إن شتمتني ومدحت هذا الدجال فسأعلم بأنك ديوث رخيص! وإن غضبت من حديثه فأنت تمثل بلاد الحرمين لا بلاد المنحلين ! “.

وشهد موسم الرياض منذ انطلاقه مشاهد غير مألوفة على المجتمع السعودي، اثارت سخط سعوديين وعرب بمواقع التواصل، واعتبروا فيها انحلالاً اخلاقياً برعاية رسمية من هيئة الترفيه.

 

 

 

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