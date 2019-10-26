“شاهد” فتاة منقبة ترقص وسط شبان وفتيات برعاية “تركي آل الشيخ”!

تداول مغردون مقطع فيديو لفتاة منقّبة قالوا إنها سعودية ترقص وسط تجمع من الشبان والفتيات خلال إحدى الفعاليات المرتبطة بـ”موسم الرياض” الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية.

وفي تعليقها على الفيديو، قالت الكاتبة القطرية المعروفة ابتسام آل سعد: ” #توتو_الرقاصة [في إشارة الى تركي آل الشيخ] يعلن عن فرحته بتحقيق نسبة 80% من أهداف ترفيه #موسم_الرياض في أول 10 أيام له رغم أن مدة الموسم هي 60 يوماً”!”.

وتابعت: “عزيزي السعودي: إن شتمتني ومدحت هذا الدجال فسأعلم بأنك ديوث رخيص! وإن غضبت من حديثه فأنت تمثل بلاد الحرمين لا بلاد المنحلين ! “.

#توتو_الرقاصة يعلن عن فرحته بتحقيق نسبة 80% من أهداف ترفيه #موسم_الرياض في أول 10 أيام له رغم أن مدة الموسم هي 60 يوماً !

عزيزي السعودي :

إن شتمتني ومدحت هذا الدجال فسأعلم بأنك ديوث رخيص!

وإن غضبت من حديثه فأنت تمثل بلاد الحرمين لا بلاد المنحلين !#افتتاح_ملاهي_وندرلاند_الرياض pic.twitter.com/PQN6CDixm2 — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) October 25, 2019

وشهد موسم الرياض منذ انطلاقه مشاهد غير مألوفة على المجتمع السعودي، اثارت سخط سعوديين وعرب بمواقع التواصل، واعتبروا فيها انحلالاً اخلاقياً برعاية رسمية من هيئة الترفيه.