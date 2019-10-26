فيديو السائحة الروسية وصورة “ابن سلمان” في شوارع السعودية يثير ضجةً كبيرة!!

اثار مقطع فيديو متداول لسائحة روسية في السعودية جدلاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعيّ.



ويظهر في الفيديو الفتاة الروسية –ساشا- مكشوفة الشعر في أحد الشوارع، وهي تقف عند مركبة بداخلها شخص، فيما يرحّب مصوّر المقطع بحفاوة كبيرة بقدومها الى السعودية.

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بعد ذلك، يتوجه المصّور نحو الشخص الذي يجلس في المركبة، طالباً منه اظهار صورة معلقة لمحمد بن سلمان قائلاً: “خربها” في إشارة على ما يبدو إلى سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد.

الروسيات في #بلاد_الحرمين !!! هذه هي انجازات محمد بن سلمان👇 !!!!!pic.twitter.com/TCLJcX1KKq — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 26, 2019

وأثار الفيديو تعليقاتٍ المغرّدين، ورصدت “وطن” جانباً منها.

🔴 يا هووو هل مازلت مستحمرًا أم رُد إليك عقلك؟

▪️اعلم أن الحرب على الإرهاب والإخوان والصحوة شماعات يراد بها الحرب على الإسلام والقيم الأخلاقية

ألم تسمعوا"ربكم الأعلى" وهو يردد "سندمرهم وفورًا" بطريقة متباهيا فيها بعبوديته للغرب؟



▪️إما أن تكون مع الله أو مع أعدائه؟#الذوق_العام pic.twitter.com/6TbJM9p2lj — ▪️أبو منيف الخالدي▪️ (@khaldee_ksa1) October 26, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل من أمن العقوبه اساء الأدب اللهم اهلك كل من اراد الفساد بالمسلمين والمسلمات في هذا البلد وارنا فيه عجائب قدرتك ياكريم — مـصّـور (@vEezhOxcOVcgAR9) October 26, 2019

بإذن الله دعوات الناس على المفسد الخبيث

ستطيح به قريبا وبقطيعه ….وما ذلك على الله

بعزيز! — النوايا الحسنة (@mw22441) October 26, 2019

لا وكبر كمان ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل من اوصل بلاد الحرمين الشريفين الى هذا الحال — سلامه العجارمه (@ABODOJANH) October 26, 2019

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