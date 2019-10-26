روسية في شوارع السعودية
روسية في شوارع السعودية
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فيديو السائحة الروسية وصورة “ابن سلمان” في شوارع السعودية يثير ضجةً كبيرة!!

كتب وطن
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اثار مقطع فيديو متداول لسائحة روسية في جدلاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويظهر في الفيديو الفتاة الروسية –ساشا- مكشوفة الشعر في أحد الشوارع، وهي تقف عند مركبة بداخلها شخص، فيما يرحّب مصوّر المقطع بحفاوة كبيرة بقدومها الى السعودية.
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بعد ذلك، يتوجه المصّور نحو الشخص الذي يجلس في المركبة، طالباً منه اظهار صورة معلقة لمحمد بن سلمان قائلاً: “خربها” في إشارة على ما يبدو إلى سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد.

وأثار الفيديو تعليقاتٍ المغرّدين، ورصدت “وطن” جانباً منها.

 

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