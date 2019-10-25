عوض القرني
عوض القرني
الهدهد

في “محكمة الإرهاب” السعودية .. هذا هو موعد النطق بالحكم على الشيخ د.عوض القرني

كتب وطن
0

كشف حساب “” على “تويتر” والمختص بمتابعة أخبار المعتقلين السياسيين في سجون ، أنّ محكمة سعودية حددت موعد الشيخ الدكتور .

وقال “معتقلي الراي” في تغريدة: “تأكد لنا أن محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة بالرياض – حددت بعد غد الأحد 27 أكتوبر موعد جلسة النطق بالحكم ضد الشيخ الدكتور #عوض_القرني بعد عدة جلسات مستعجلة”.

وبداية اكتوبر الجاري، أفاد حساب “معتقلي الرأي” أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلستي محاكمة، لكلّ من الدكتور عوض القرني والدكتور ، من دون أن يصدر خلالهما أي قرار.

يُذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت القرني الى جانب الداعية الشيخ د. وعلي العمري، وهم أكاديميون ودعاة إسلاميون يحظون بشعبية كبيرة داخل البلاد، في سبتمبر/أيلول عام 2017، ضمن حملة اعتقالات عنيفة طالت المئات من رموز “تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في البلاد.

ووجهت النيابة العامة أكثر من 37 تهمة للعودة والقرني والعمري، وطالبت بإعدامهم، ما تسبب في حالة قلق لدى المنظمات الحقوقية خارج البلاد، حيث وقّع العشرات من العلماء الدينيين المسلمين في الغرب عريضة تطالب بإيقاف محاكمتهم.

وتعرّض المعتقلون، بحسب التقارير إلى عمليات تعذيب ممنهجة، شملت الحرمان من النوم والغذاء، وتكبيل اليدين والرجلين داخل الزنازين.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية تكشف نواياها السيئة وتعتقل أحد أقرباء الداعية سلمان العودة لدفاعه عن فلسطين!

الهدهد

تلميعا لوجه ابن سلمان.. “شاهد” سجون المملكة أصبحت منتجعات سياحية وأماكن…

الهدهد

نجل الداعية السعودي سلمان العودة يستبق جلسة محاكمة والده الأخيرة بتغريدة.. وهذا ما…

الهدهد

أخيرا.. تحديد موعد جلسة النطق بالحكم على الشيخ سلمان العودة بعد عامين من الإذلال في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.