في “محكمة الإرهاب” السعودية .. هذا هو موعد النطق بالحكم على الشيخ د.عوض القرني

كشف حساب “معتقلي الراي” على “تويتر” والمختص بمتابعة أخبار المعتقلين السياسيين في سجون السعودية، أنّ محكمة سعودية حددت موعد محاكمة الشيخ الدكتور عوض القرني.

وقال “معتقلي الراي” في تغريدة: “تأكد لنا أن محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة بالرياض – حددت بعد غد الأحد 27 أكتوبر موعد جلسة النطق بالحكم ضد الشيخ الدكتور #عوض_القرني بعد عدة جلسات مستعجلة”.

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تأكد لنا أن محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة بالرياض – حددت بعد غد الأحد 27 أكتوبر موعد جلسة النطق بالحكم ضد الشيخ الدكتور #عوض_القرني بعد عدة جلسات مستعجلة. pic.twitter.com/mtJB4gRzTK — معتقلي الرأي (@m3takl) October 25, 2019

وبداية اكتوبر الجاري، أفاد حساب “معتقلي الرأي” أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلستي محاكمة، لكلّ من الدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، من دون أن يصدر خلالهما أي قرار.

يُذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت القرني الى جانب الداعية الشيخ د.سلمان العودة وعلي العمري، وهم أكاديميون ودعاة إسلاميون يحظون بشعبية كبيرة داخل البلاد، في سبتمبر/أيلول عام 2017، ضمن حملة اعتقالات عنيفة طالت المئات من رموز “تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في البلاد.

ووجهت النيابة العامة أكثر من 37 تهمة للعودة والقرني والعمري، وطالبت بإعدامهم، ما تسبب في حالة قلق لدى المنظمات الحقوقية خارج البلاد، حيث وقّع العشرات من العلماء الدينيين المسلمين في الغرب عريضة تطالب بإيقاف محاكمتهم.

وتعرّض المعتقلون، بحسب التقارير إلى عمليات تعذيب ممنهجة، شملت الحرمان من النوم والغذاء، وتكبيل اليدين والرجلين داخل الزنازين.