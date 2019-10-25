الإدعاء العام في سلطنة عمان يحذّر من ارتكاب 7 جرائم خلال انتخابات مجلس الشورى .. ما هي؟

نشر الإدعاء العام في سلطنة عمان مجموعة تحذيرات للمواطنين والمقيمين تخصّ انتخابات مجلس الشورى في دورته التاسعة والتي ستجرى يوم الأحد المقبل الموافق [27 أكتوبر 2019م].



وجاء في التحذير الأول على حساب الإدعاء العام بـ”تويتر” إن “إعطاء أو الالتزام أو التعهد بإعطاء ناخب فائدة (تحت أي مُسمى، هدية، صدقة، مساعدة أو غيرها) مُقابل صوته في الانتخابات، جريمة تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف ريال.وتطال العقوبة كذلك كل من توسَّطَ أو سهَّلَ أو حرَّضَ على ذلك.”.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إن إعطاء أو الالتزام أو التعهد بإعطاء ناخب فائدة (تحت أي مُسمى، هدية، صدقة، مساعدة أو غيرها) مُقابل صوته في الانتخابات، جريمة تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف ريال.

وتطال العقوبة كذلك كل من توسَّطَ أو سهَّلَ أو حرَّضَ على ذلك. pic.twitter.com/2BAuRAUqfc — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

وتضمّن التحذير الثاني أن “الدخول عنوةً إلى مراكز الانتخابات أو قاعات التصويت أو قاعات الفرز؛ للتأثير على سير التصويت، أو التعرض بسوءٍ لأيٍ من القائمين على إجرائه، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال”.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إن الدخول عنوةً إلى مراكز الانتخابات أو قاعات التصويت أو قاعات الفرز؛ للتأثير على سير التصويت، أو التعرض بسوءٍ لأيٍ من القائمين على إجرائه، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال. pic.twitter.com/sFIDyBN1hz — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

التحذير الثالث:

وحذّر الإدعاء العام من أنّ الاستيلاء أو العبث بأيِ صُندوقِ تصويتٍ قبل أو بعد الفرز، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إن الاستيلاء أو العبث بأيِ صُندوقِ تصويتٍ قبل أو بعد الفرز، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال. pic.twitter.com/ZPBFrYyJBY — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

التحذير الرابع:

حذّر الإدعاء العام من أن مُخالفة القواعد المُنظمة للدعاية الانتخابية، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إن مُخالفة القواعد المُنظمة للدعاية الانتخابية، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال. pic.twitter.com/x9Q2jfDdxq — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

التحذير الخامس:

وقال الادعاء العام إنّ العبثَ بأيِ قوائم أو بيانات أو استمارات؛ بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريَّتها، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إنَّ العبثَ بأيِ قوائم أو بيانات أو استمارات؛ بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريَّتها، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال. pic.twitter.com/G8ecHyZKY8 — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

التحذير السادس:

وفي تحذيرٍ آخر، شدد الادعاء العام على أنَّ انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة، والغرامة 4 آلاف ريال.

عزيزي المُواطن/المُقيم:

إنَّ انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة، والغرامة 4 آلاف ريال. pic.twitter.com/q8i7uJOEpx — الادعاء العام (@oman_pp) October 25, 2019

التحذير السابع:

وتضمّن التحذير الأخير للادعاء العام أنَّ القيام بأي فعل من شأنهِ التأثير على سير العملية الانتخابية، جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 4 آلاف ريال.