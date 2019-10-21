قوات مكافحة الشغب
قوات مكافحة الشغب
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“شاهد” قوات مكافحة الشغب القطرية تتحرك وتتصدى للمخربين.. ماذا يحدث؟

كتب وطن
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أجرت القطرية دورة تدريبية في تركيا، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية، الإثنين.

ووضعت الوكالة التركية مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات قوات مكافحة الشغب القطرية في تركيا وأكدت أنها خاضت دورات تدريبية استعدادا لكأس العالم.

وقال أحد المسؤولين عن قوات مكافحة الشغب القطرية: “لقد استفدنا أشياء كثيرة من الكورس في الشغب، وكان التركيز على بطولة كأس العالم 2022”.

وأشار المسؤول القطري إلى أن الهدف من هذا التدريب هو الاستعداد لأي أعمال شغب خلال المونديال الذي ستستضيفه الدوحة عام 2022.

يذكر أن كانت قد فازت بحق استضافة كأس العالم، عام 2010.

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