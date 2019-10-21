سما المصري
سما المصري
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“شاهد” سما المصري تفجر جدلا واسعا بظهور ساخن: “نفسي.. بس الشيطان ابن كلب واطي”

كتب وطن
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أثارت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري حالة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها صورة مثيرة استعرضت فيها مفاتنها بشكل مبتذل كالعادة لكسب تفاعل المتابعين.

ونشرت “المصري” صورة عبر حسابها على “انستجرام” وقالت انها ستعتزل الظهور بصور فاضحة وستكون الفترة القادمة أكثر عقلانية، إلا انها سرعان ما عادت مرة أخرى بنشر صور مثيرة.

ونشرت صورة بملابس محتشمة بالمقارنة بملابسها التي ظهرت بها الفترة الأخيرة، وعلقت قائلة :” عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي “.

وأثارت تغريدة سما المصري جدل بين النشطاء، ما بين مهاجم لها وداع بالتوبة والهداية.

وشهدت الآونة الأخيرة هجومًا حادًا على سما المصري من قبل متابعيها، بسبب ملابسها العارية ونشرها فيديوهات بحركات إباحية، وتعمدها إظهار جسدها بشكل فاضح.

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