المخابرات الأردنية تحبط مخططاً لـ”داعش” لتنفيذ عدة عمليات قتل وإطلاق نار وحرق جثث رجال الأمن!

كشفت صحيفة “الرأي” الأردنية، الاثنين، تفاصيل إحباط المخابرات العامة مخططات كانت خلية لتنظيم الدولة “داعش” الارهابي، ينون تنفيذها في الساحة الاردنية نصرة للتنظيم.

وذكرت “الرأي” أنه تم إلقاء القبض على أفراد الخلية في تموز/يوليو الماضي.

ومن الأهداف التي كانت تنوي الخلية استهدافها، كما ورد في لائحة اتهام حصلت عليها الصحيفة من محكمة أمن الدولة، الحراسات الأمنية المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقين والاستيلاء على أسلحتهم، واستهداف دوريات الأمن العام المتواجدة بشكل ثابت على طريق السلط/السرو، وخطف أحد رجال المخابرات وقتله بمنطقة مهجورة وحرق جثته.

وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأحد بمحاكمة أفراد الخلية, وذكرت الصحيفة أن المتهمين نفوا ما أسندته إليهم نيابة أمن الدولة من تهم، وأجابوا أنهم غير مذنبين.

ووفق لائحة الاتهام، يواجه المتهمون تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وكشفت الصحيفة أن ثلاثة من المتهمين كانوا حاولوا التسلل إلى الأراضي السورية للقتال بصفوف “داعش”، إلا أنه تبين لهم صعوبة الخروج من الأراضي الأردنية إلى السورية لوجود الحراسات على الحدود من قبل الجيش الأردني، ومن ثم قررت المجموعة تشكيل خلية إرهابية لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم “الدولة”.