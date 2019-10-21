“شاهد” التشبه بالنساء آخر صيحات الانفتاح والتحرر في السعودية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان!

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا فجر غضب السعوديين، لإحدى الفعاليات بموسم الرياض شهدت أحداث وأفعال غير لائقة وأثارت جدلا واسعا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي نشره أيضا المذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، عدد من الشباب في مشهد مخجل حيث يتشبهون بالنساء ويتراقصون بشكل فاضح في مشهد وصفه النشطاء بأنه “مهزلة”.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة ، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.