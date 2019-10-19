أردني اتُهم باغتصاب خطيبته يحصل على براءة .. لهذا السبب

برّأت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن متهم ثلاثيني من اغتصاب خطيبته السابقة بعد أن تبين للمحكمة أن المواقعة الجنسية كانت برضاها وموافقتها وذلك من خلال البينات المقدمة للمحكمة والتي استندت عليها في قرارها.

وقالت لائحة الاتهام أن المجني عليها من مواليد 1999 وعلى معرفة بالمتهم، وسبق وان تقدم لخطبتها، وتم قراءة الفاتحة، ولم يتم متابعة إجراءات عقد الزواج.بحسب موقع “رؤيا”

وقبل 3 أسابيع من الشكوى حضر المتهم إلى منزل المجني عليها واخبر والدها بوجود عمل للمجني عليها في إحدى محلات الحلويات في منطقة “صويلح” حيث قامت بالخروج معه والذي اصطحبها إلى منزله بعد أن أخبرها واوهما بأنه سيقوم بإحضار شقيقته من المنزل وحصلت الواقعة التي اتهم بها المتهم .

وقالت المحكمة في قرارها إن قيام المتهم بأفعاله مع المشتكية كان برضاها وموافقة منها حيث كانت تبلغ من العمر19 سنة متجاوزة بذلك سن الحماية القانونية المحددة بالقانون ولم تتم هذه الأفعال من قبل المتهم بالإكراه أو الحيلة أو بالخداع إنما تمت برضاها وموافقة المشتكية.