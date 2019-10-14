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قطر تزفّ بشرى سارّة للجماهير العمانية قبيل مباراة المنتخبين الشقيقين

كتب وطن
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زفّ الاتحاد القطري لكرة القدم عن بشرى سارة للجماهير العمانية قبيل مباراة المنتخبين الشقيقين “عُمان وقطر”، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

 

وأعلن الاتحاد القطري بالتنسيق مع سفارة في دولة عن تخصيص 3000 تذكرة مجانية للجماهير العمانية الراغبة في حضور المباراة التي ستقام على “استاد الجنوب”.

 

وسوف يتم توزيع التذاكر على بوابات دخول الاستاد .

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في حسابه بـ”تويتر” نفاذ ٥٠٪ من تذاكر المباراة .

ونشر الاتحاد القطري خريطة توزيع الجماهير في “استاد الجنوب” للمباراة.

وتمثل مباراة الثلاثاء أهمية كبرى عند المنتخبين لكونهما المرشحين البارزين لاحتلال صدارة المجموعة.

 

وكان المنتخب العماني سحق نظيره الأفغانيّ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

 

سجل أهداف الاحمر العماني عبدالعزيز حميد المقبالي في الدقيقتي 27/38 ومحسن الغساني في الدقيقة 61.

 

بينما حقق منتخب قطر، فوزًا ثمينًا على نظيره بنجلاديش بنتيجة (2-0)، باستاد دكا في العاصمة البنجالية.

 

وأحرز يوسف عبد الرزاق وكريم بوضياف هدفي المنتخب القطري في الدقيقتين (27 و90+2) من المباراة التي جاءت متوسطة المستوى.

 

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