لا تسمعوا للعرب ولا للأتراك المجرمين.. “شاهد” لهذا السبب جن جنون إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات من “نبع السلام”

علق الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على حالة الجنون التي أصابت أنظمة الحكم في كل من مصر والسعودية والإمارات ومعهم إسرائيل جراء عملية “نبع السلام” التي تقوم بها تركيا لتأمين حدودها مع سوريا.

ونشر “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) فيديو خطير كشف السبب الحقيقي وراء جنون هذه الدول من التحرك التركي ضد عناصر الكرد الإرهابية في سوريا.

ويظهر الفيديو المنشور مؤتمر علني لزعماء الكرد مع مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن الكرد إخوة لليهود، وأن إسرائيل تدعم قيام دولة الأكراد المستقلة وهو ما يفسر حالة الانزعاج الكبيرة في إسرائيل التي تحرك كل من مصر والسعودية والإمارات من كسر أردوغان لشوكة الكرد الذين ينفذون مخطط تل أبيب بالمنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مقاتلي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على “الممر الإرهابي”، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها سيطرت، الأحد، على طريق أم 4 الدولي الواقع جنوب المنطقة الممتدة بين بلدة رأس العين ومدينة تل أبيض في شمال سوريا، والتي تشهد معارك منذ خمسة أيام.

وأعلنت الوزارة في بيان على “تويتر” أن القوات التركية والفصائل الموالية لها “سيطرت على الطريق الدولي أم 4 بعد توغلها بعمق 30-35 كلم” في شمال سوريا.

وكما جرى في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، تستهدف القوات التركية بحسب ما تقول “الإرهابيين” فقط، إلى جانب الأسلحة والمخابئ والتحصينات والعربات التابعة لهم.

وبحسب ما تقول أيضا، تبدي القوات المشاركة في العملية حرصا كبيرا على عدم إلحاق خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، أو أضرار بالمباني التاريخية والدينية والثقافية والبنية التحتية في منطقة العملية، وتتخذ كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بعناصر الدول الصديقة والحليفة المحتمل وجودها في المنطقة.